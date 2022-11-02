Коллизии в усыновлении

Из-за действия или бездействия должностных лиц становятся возможными незаконные схемы усыновления детей.

«Серые» схемы

Информация о том, что в Казахстане действуют незаконные схемы усыновления детей, была опубликована на сайте «Открытые НПА» в консультативном документе регуляторной политики к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защиты прав ребенка». Надзорный орган изучил, как соблюдаются права детей при усыновлении. Оказалось, что тут есть немало проблем, вплоть до скрытой торговли. Установлено несколько противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного усыновления, в том числе гражданами иностранных государств. Нарушениям способствуют действия и бездействие должностных лиц, пробелы в законодательстве и несовершенство республиканского банка данных детей-сирот.

Наиболее распространенная схема незаконного усыновления, когда женщина отцом ребенка записывает конкретного мужчину, который зачас­тую женат, но общих детей с супругой у него нет. Через какое-то время мать отказывается от ребенка в пользу «отца», который, по сути, никакого отношения к его рождению не имеет, но записан в документах. Такой ребенок «проходит мимо» Дома малютки, всех инстанций, судов.

Данный вариант возможен благодаря пункту 5 статьи 47 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», согласно которому отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в регистрирующий орган совместного заявления. Это позволяет потенциальным усыновителям договориться с беременными женщинами, планирующими отказаться от ребенка, минуя требование о постановке на учет и прохождении сопутствующих усыновлению процедур.

Другая распространенная схема – усыновление на основании заявлений об отказе от детей, в том числе в пользу родственников. Наличие родства в этих случаях судами устанавливалось со слов заявителей и свидетелей (в делах нет документов, подтверждающих родственные отношения).

Так, в Алматинской области решением суда от 29 июня 2020 года удовлетворено заявление супругов об удочерении девочки. Однако сотрудникам прокуратуры приемные родители пояснили, что в ноябре 2019 года коллега одного из усыновителей родила дочь вне брака и по их просьбе передала им ребенка после рож­дения. При этом они не являются ее родственниками, в орган опеки не обращались и на учете как потенциальные усыновители не состояли. Несмотря на это, суд удовлетворил заявление органа опеки. Всего установлено 150 отказов, на основании которых усыновлены дети.

Применять такие схемы позволяют пробелы в законодательстве. Письменное заявление об отказе от родительских прав не прекращает такие права, поскольку, согласно статье 27 Конс­титуции Республики Казахстан, забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью, по крайней мере, до достижения детьми возраста 18 лет. И только на основании решения суда можно лишить родительских прав.

В то же время статьей 84 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» предусмотрено, что усыновлению подлежат дети, от которых отказались один или оба родителя, что создает условия для скрытой торговли несовершеннолетними.

Сегодня отсутствует четкая регламентация порядка действий органов опеки и лиц, в пользу которых мать (родители) отказывается от ребенка, до окончательного разрешения вопроса и вступления решения суда в законную силу. В основном усыновители, получив нотариально удостоверенное заявление от матери, сразу же забирают ребенка, инициируя усыновление только через некоторое время. Так, в Акмолинской области супруги взяли ребенка в свою семью в ноябре 2018 года, а вопрос его усыновления подняли лишь в 2020 году. В некоторых случаях такой вопрос не поднимается вовсе.

Причины и следствие

Лазейки в законодательстве позволяют использовать «серые» схемы, которые на руку не только их организаторам, но и усыновителям.

В Казахстане, по данным экс­пертов, каждая шестая пара не может иметь ребенка. Отчаявшись родить, а потом и усыновить законным способом, ведь для этого надо пройти бюрократические процедуры, отстоять в очереди (возможно, не один год), семейные пары идут на преступные схемы. К тому же многие потенциальные родители хотят усыновить здорового ребенка до трех лет, а таких детей проще найти напрямую у матерей, которые хотят от них отказаться.

Другая причина процветания «бизнеса» – матери, которые отказываются от детей. В обществе порицают девушек, «нагулявших» ребенка. Родители могут отказаться от дочери, которая не только потеряла честь и достоинство, но и опорочила их. Оказавшись одна в безвыходной ситуации, молодая мама решается оставить ребенка в роддоме.

Порой к этому ее принуждают врачи, как это было в Алматы. Именно там в свое время действовала целая «корпорация» по продаже новорожденных. Ребенка-отказника отдавали за определенное вознаграждение прямо из роддома, оформив свидетельство о рождении на новых родителей. Суд доказал продажу 28 младенцев, и 5 июля 2016 года огласили приговор 32 фигурантам дела, среди которых были сотрудники алматинского роддома и усыновители. Сроки, которые получили организаторы и участники этой преступной схемы, разные – от двух до десяти лет лишения свободы.

Сегодня этот нелегальный бизнес занимает определенную нишу и на просторах Интернета. Как продавцы, так и посредники открыто или завуалированно размещают объявления о продаже ребенка на различных форумах. Не пугает даже тот факт, что, согласно статье 135 УК РК, им грозит наказание – лишение свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

Правоохранительные органы отслеживают такие подозрительные сообщения. Буквально в этом году прокуратура Алматы выявила сайт, на котором размещались объявления о продаже и покупке детей. Суд признал сайт незаконным, и его деятельность прекращена. Но кто даст гарантию, что не появятся другие подобные ресурсы?

Детский дом – лишнее звено?

Если мать отказывается от ребенка в роддоме, то он будет около месяца находиться в мед­учреждении до передачи в органы опеки. После его передают в Дом малютки и заносят в специальную базу данных для усыновителей. Таким образом, действующий порядок преду­сматривает передачу детей в приемные семьи исключительно после их определения в детский дом. В соответствии с приказом Минздрава РК от 27 декабря 2017 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в Доме ребенка могут содержаться от рождения до трех лет, дети с дефектами психичес­кого и физического развития – от рождения до четырех лет.

К тому же есть устоявшееся мнение, что детдомам невыгодно отдавать на усыновление своих подопечных, поскольку на каждого они получают определенную сумму.

В Казахстане существуют четыре формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство), патронатное воспитание, приемная семья. Предусмотрена материальная поддержка семей, воспитываю­щих детей-сирот (пособия на содержание), функ­ционирует республиканский банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работают организации по оказанию содействия в устройстве детей-сирот в семьи, введена обязательная психологическая подготовка потенциальных приемных родителей на безвозмездной основе.

В результате наблюдается снижение общего контингента воспитанников детских домов. За период 2017–2021 годов их число сократилось на 32% – с 6 223 до 4 244, сеть детдомов – на 36%, со 138 до 89. Однако там все еще остаются дети, имеющие тяжелые заболевания, а также те, у кого есть братья и сестры. В этой связи предлагается пересмотреть формат приемных семей путем их преобразования в приемную профессиональную семью.

Возможно, кто-то задастся вопросом: что плохого в существовании нелегальных схем – ведь ребенок не будет жить в казенных стенах, у него будут любящие родители?

Но ведь в таком случае никто не узнает, как ему живется в новой семье. Даже при официальном усыновлении немало случаев вторичного отказа, когда ребенка усыновляют, а потом снова возвращают в детдом. Для него это большая психологическая травма. Поэтому процесс усыновления необходимо сделать прозрачным и незабюрократизированным. Может быть, тогда и «теневые» схемы себя изживут?