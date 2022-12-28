Колосок из прошлого века

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Жанат Сисекенова

Выставка «Удивительный мир растений» завершает 2022 год в Актюбинском областном историко-краеведческом музее. В экспозиции впервые столь масштабно представлены гербарии.

– Мы можем гордиться, что у нас замечательно сохранились и систематизированы гербарии. Выставка напоминает, как богата наша земля, что произрастало на ней в недалеком с исторической точки зрения прошлом, – отмечает младший научный сотрудник Асель Балкасынова.

Коллекция музея насчитывает более полутора тысяч растений, которые в разные годы были соб­раны на территории области. Сто из них размещены сейчас в Зале природы. Причем трем экспонатам исполняется ровно сто лет.

– Наш музей был создан в
1929-м. И первыми его экспонатами стали как раз гербарии, собранные членами Общества любителей края и учащимися школ Актюбинска в 1923 году. Это «злаки тонконогие, стройные», – рассказывает экскурсовод Бахтияр Нурпейсов.

Колоски, приклеенные к плотному синему картону, хорошо сохранились. Комментарий к ним написан от руки размашистым почерком.

Полсотни засушенных растений подарил музею Есенбай Агелеуов – доктор биологических наук, заслуженный работник народного образования РК. В гербарий включены 22 эндемических растения, которые произрастают только в Актюбинской области.

Пять лет, с 1987 по 1991 год, профессор с сотрудниками кафед­ры ботаники Алматинского педагогического университета им. Абая исследовал флору регио­на. В результате была сделана инвентаризация растительности края, определены особенности физико-географических районов (горы Мугалжары, пески Баркын, Большие и Малые Барсуки), выявлены лекарственные, техничес­кие, редкие и исчезающие виды. Полученная информация вошла в сборник «Легкие нашей земли».

Дело ученого в наши дни продолжают доцент кафедры экологии Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова Акылжан Телеуов и его ученик – старший преподаватель кафедры биологии АРУ Бауыржан Туралин.

– В области представлены 1 057 видов растений, из них 61 внесен в Красную книгу, 50 имеют лекарственные свойства. Пос­ледние гербарии поступили в музей в 2019 году, они были подарены Бауыржаном Туралиным. Особую ценность имеют восемь краснокнижных растений, три из них тюльпаны. Лиманный можно встретить сейчас только на территории Иргиз-Тургайского природного резервата, тюльпаны Шренка и Биберштейна произрас­тают по всему Казахстану, но они заметно помельчали. Ареал их оби­тания сокращается, сказывается активное наступление на степь, строительство автодорог, разрастание сел и городов, – объяс­няет экскурсовод.

Отдельно посетителям рассказывают об астрагале, в экспозиции есть три его вида. Растение активно использовал Авиценна, скифы употребляли цветок бессмертия вместе с кобыльим молоком. До 1969 года знающие люди держали в секрете его медицинскую уникальность, так как он пользовался большим спросом у элиты как растение, сохраняющее молодость, продлевающее жизнь. Сейчас астрагал хорошо изучен и активно используется в фармакологии.

Список редких и исчезающих растений региона, составленный Агелеуовым, начинается с шиповника мужского и заканчивается девясилом высоким. Гусиный лук, ольха клейкая, береза повислая, вяз гладкий, гвоздика уральская, чистотел, костянка, земляника зеленая, вишня кустарниковая, боярышник алтайский, душица, солодка коржинского, калина обык­новенная, зверобой продырявленный. Неужели мы лишаемся всего этого?

Есть и названия, с которыми сталкиваешься впервые. К примеру, телиптерис болотный, кочедыжник женский, шпажник черепичный, ветреница лесная, чистяк весенний, златоцвет волжский, вечерница сибирская, гравилот городской, лабазник золотистый, недотрога обыкновенная, оносма простейшая, котовник венгерский, зопник иволистый, норичник крылатый, погремок джунгарский, бубенчик ломарина. Всего 61 растение. И названия их звучат как песня…

Выставка «Удивительный мир растений» в разгар зимы стала замечательным подарком для всех актюбинских любителей природы.

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