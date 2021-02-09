Колыбель большого спорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии Парламента Рес­публики Казахстан седьмого созыва, отметил, что здоровый образ жизни граждан – базовое условие формирования здоровой нации. «Поэтому следует уделить особое внимание массовому и детскому спорту, о чем я уже сказал в Послании. Хочу повторить: это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение», – подчеркнул тогда Глава государства.

На сегодня перед государством все еще актуальна задача, поставленная Елбасы – Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, – вовлечение 30% казахстанцев в занятие физичес­кой культурой и спортом. Еще в 2014 году он подписал Закон «О физической культуре и спорте», при этом упразднив Агентство по делам спорта и физической культуры и введя его в состав Министерства культуры и спорта, тем самым повысив статус всего спорта в целом, а также дав понять, что физическая культура находится в приоритете.

«С глубокой древности наш народ считал здоровье главным богатством человека. Следуя этому древнему завету, государство делает все возможное для того, чтобы крепить духовное и физическое здоровье граждан. Только здоровая нация может называться конкурентоспособной. Поэтому одним из стратегических направлений политики нашего государства является расширение массового спортивного движения. Спорт – это сфера, которая работает на престиж и авторитет страны. За годы независимости наши спортсмены не раз побеждали на крупных международных соревнованиях. В честь этих побед гордо поднимался флаг Казахстана», – подчеркивал Лидер нации Нурсултан Назарбаев.

В первую очередь в число активно занимающихся спортом должны были войти дети, а значит, в стране назрела острая необходимость открытия новых спортивных секций, возобновления деятельности детских кружков, и эта работа продолжается и по сей день.

На сегодня по поручению Главы государства Министерство культуры и спорта совместно с местными исполнительными органами работают в направлении «Переориентации финансовых средств, направляемых на содержание профессиональных спортивных клубов, вовлечения населения, в первую очередь детей, в занятия физической культурой и массовым спортом» и «Открытия спортивных секций и возобновления деятельности детских кружков во всех областях, городах республиканского значения и столицы, крупных районных центрах».

По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, в настоящее время в коллективах физической культуры и спорта уже действуют 127 703 спортивные секции, занятиями в которых охвачено более 5 млн человек. В числе лидирующих регионов находятся Актюбинская – 18 034, Восточно-Казах­станская – 11 540, Туркестанская – 11 332 и Кызылординская облас­ти – 10 281 единица. Утверждена «дорожная карта», в рамках которой предусмотрены меры по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О физической культуре и спорте», расширение сети спортивных секций в трудовых коллективах, активизация работы детско-подростковых клубов и детско-юношеских клубов физической подготовки, а также разработка и утверждение концепции, планов мероприятий республиканских и областных организаций культуры по открытию детских кружков.

За годы независимости в стране были реализованы 4 государственные программы развития физической культуры и спорта, каждая из которых поэтапно решала поставленные задачи, в том числе возрождение самых лучших спортивных традиций и сохранение достижений прошлых лет. Так, в программе на 1996–2000 годы стояли задачи по повышению занятости детей и подростков в спортивных секциях и клубах с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В те годы особо подчеркивалось, что «высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания, низкая продолжительность жизни, масштабы временной нетрудоспособности, в том числе и от простудных заболеваний, говорят об отсутствии у населения достаточной физической культуры».

К слову, в период пандемии многие из нас вновь задумались о вечных истинах. Активный образ жизни, занятия спортом улучшают физическую форму, снижая риски развития многих заболеваний современных людей, в том числе ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. В настоящее время одним из эффективных методов восстановления после болезни являются дыхательная гимнастика и пешие прогулки на свежем воздухе.

Стоит отметить, что в результате реализации программы, затрагивающей 1996–2000 годы, число занимающихся физической культурой и спортом в республике возросло на 24,1%. Тогда уже была начата работа по созданию областных центров подготовки спортивного резерва, разработаны и успешно внедрялись президентские тесты физической подготовленности населения. В республике организовывали профессиональные спортивные клубы, клубы по месту жительства и семейные спортивные клубы, активизировалась работа по пропаганде принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта.

Необходимо отметить, что в годы независимости возродилась практика проведения отрас­левых спартакиад, спартакиад школьников и студенческих соревнований. На сегодня в стране проводятся зимние и летние молодежные игры, республиканские сельские спортивные игры «Ак бидай».

В частности, спортивные игры «Ак бидай» еще называют сельской Олимпиадой. Соревнования проводятся раз в четыре года, и области очень серьезно готовятся к ним. «Ак бидай» – прекрасная возможность понять наличие достойного резерва для профессиональных спортивных команд в будущем. Как известно, свои первые шаги в спорте многие спортсмены сделали начиная с сельских соревнований.

Важной составляющей массового спорта являются тесты Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Ежегодно в них принимают участие более 4 млн человек. Так в 2020 году в сдаче тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы приняли участие 1 124 025 человек, из них 49 501 человек выполнил нормативы Президентского уровня, в том числе на селе – порядка 36 857 человек, 71 456 человек выполнили нормативы национального уровня, в том числе на селе – 50 060 человек, 151 738 человек выполнили нормативы начального уровня, из них на селе – 106 643 человека.

В стране организуются областные спартакиады студентов на призы акимов области. В прог­рамму входят соревнования по самым различным видам спорта, в том числе по Президентскому многоборью, настольному теннису, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу, қазақ күресі, национальным видам спорта.

Президентское многоборье включает в себя стрельбу из пневматической винтовки, силовую гимнастику, плавание, бег на различные дистанции и бег на выносливость, прыжки в длину с места. В позапрошлом году в Алматы с успехом прошел чемпионат Казахстана по видам испытаний тестов Первого Президента – Елбасы. Представители управления спорта города видят сходства данных соревнований с бывшим комплексом ГТО («Готов к труду и обороне»). В соревнованиях принимали участие люди всех возрастов – от школьников и студентов до пенсионеров.

С 2017 года в стране стартовала масштабная спартакиада среди школьников SportFESTKazakhstan, объединившая учеников из 180 районов, 14 областей, а также из Алматы и столицы. В рамках республиканских соревнований участники боролись за звание лучших по футзалу, военно-прикладным видам спорта, шахматам, настольному теннису, баскетболу, тогыз кумалак. Спартакиада охватывает подростков и детей, которые не имеют спортивных разрядов и достижений.

С 2010 года в стране постепенно начали развиваться спортивно-массовые мероприятия, организаторами которых выступали как государство, так и местные исполнительные органы власти с общественными и коммерческими организациями. Содружество государства и бизнеса внесло и вносит огромную лепту в стремительное развитие массового и профессионального спорта в стране.

В число массовых видов спорта в нашей стране вошли различные виды единоборств, в том числе вольная борьба, бокс, дзюдо, многие казахстанцы сегодня не представляют свою жизнь без бега, возросла популярность триатлона, велосипедного спорта, художественной гимнастики, горного туризма, фигурного катания.

Бег как самый демократичный и доступный вид активности сегодня привлекает многих казахстанцев. Большую же роль в популяризации марафонных забегов сыграл ежегодный городской забег «Алматы марафон». И если в 2012 году на старт вышли 2 500 человек, то в последнее время количество участников превышает 10 тыс. человек. В стране возрос спрос на беговые тренировки, открываются различные школы бега.

В годы независимости спортивные достижения профессиональных отечественных спортсменов на мировой арене становятся лучшим стимулом для детей заниматься тем или иным видом спорта. Золотые, серебряные и бронзовые медали престижных соревнований, завоеванные нашими спортсменами, автоматически формируют большой интерес к тому или иному виду спорта, давая ему все шансы стать массовым.

В программах развития физической культуры и спорта поднимался вопрос о необходимости создания условий для занятий физической культурой и спортом всех групп населения. Была поставлена задача развивать материально-техничес­кую базу в республике за счет реконструкции и обновления имеющихся спортивных сооружений, строи­тельства спортивных площадок, спортивных залов и других ­сооружений в местах массового проживания и отдыха населения. На сегодня в крупных городах страны во дворах жилых многоквартирных домов, в местах отдыха, парках и скверах силами городских властей установлены многофункциональные спортивные площадки для взрос­лых и детей.

Отрадно, что государство не обходит вниманием и казахстанцев с особыми потребностями, проводя различные спортивные мероприятия, в том числе спартакиаду среди инвалидов. Сегодня существуют примеры успешного развития спорта среди детей с особыми потребностями. Стоит особо подчеркнуть тот факт, что для такой группы людей занятия спортом порой становятся одним из самых эффективных видов деятельности по улучшению и коррекции их физического здоровья. В спорте люди с особыми потребностями имеют возможность социализироваться, развиваться, находить друзей и единомышленников.

Так, в прошлом году секции по адаптивной физкультуре, включая футбол, плавание, хореографию и паралимпийский вид спорта – боччу, появились в Павлодаре. Сегодня такие секции работают в столице и Карагандинской области. К реализации такого проекта подключаются общественный фонд «Мир равных возможнос­тей», местные исполнительные органы власти, коммерческие спонсоры. Вскоре они должны появиться в Алматы, Шымкенте, Актобе и Кокшетау.

За 2020 год в социальных проектах «Спорттық Алматы» и «Адаптивное катание для детей с расстройством аутистического спектра» приняли участие 149 095 детей.

В Алматы в рамках развития массового спорта для обеспечения горожан спортивной инфраструктурой в 2020 году было пост­роено более 700 плоскостных сооружений: это мини-футбольные, баскетбольные, волейбольные поля и воркаут-площадки, универсальные детские площадки. В различных районах города открываются школьные залы для занятий спортом, проводится модернизация школьных стадио­нов, выделяются тренеры для новых спортивных секций: баскетбола, волейбола, плавания, шахмат, настольного тенниса, велоспорта, бокса.

В настоящий момент совместно с Комитетом по спорту МКС РК проведена работа по включению города в пилотные 3 региона рес­публики для реализации нового направления по массовому охвату детей и подростков занятиями спортом.

В 2021-м начато строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в различных райо­нах Алматы, которые планируется завершить в нынешнем году.

Наиболее активной долей населения, которая занимается физкультурой и спортом, являются школьники. За отчетный период охвачено 1,9 млн детей школьного возраста, что составляет 59,7% от общего числа учащихся (на селе – свыше 851 тыс. детей, или 58,2%).

Как известно, с января текущего года учителя физкультуры детских садов, школ и колледжей ежемесячно будут получать надбавку к зарплате в размере 17 697 тенге. Как отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в социальной сети, «помимо обязательных уроков физической культуры они должны будут проводить во внеурочное время дополнительные спортивно-оздоровительные занятия, или, как мы их называем, секции по разным видам спорта в зависимости от спроса и пожеланий учеников и наличия специалис­тов и необходимого спортивного оборудования».

«Несомненно, привлечение детей к дополнительным занятиям в спортивных секциях станет залогом привития культуры здорового образа жизни, приобщит обучающихся к спорту и укрепит их здоровье», – отметил Асхат Аймагамбетов.

В результате реализации прог­рамм и поставленных перед Министерством культуры и спорта задач по итогам 2020 года обеспечен охват населения занятиями физической культурой и спортом в 31,6%, что свидетельствует об участии в физкультурно-спортивном движении республики порядка 5,9 млн человек. Принятые меры позволили обеспечить динамичное развитие физической культуры и спорта во всех регионах республики.

В целях вовлечения граждан в занятия физкультурой и спортом на сегодня организовано и проведено более 21 тыс. спортивно-массовых мероприятий с общим охватом более 1,5 млн человек, из которых более 12 тыс. проведены в сельской местности с охватом порядка 631 тыс. человек.