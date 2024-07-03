Комфорт должен быть нормой

Пять лет назад в своем Пос­лании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости создать равные возможности для людей с особыми потребностями и поручил Правительству разработать меры по улучшению медицинского и социального сопровож­дения лиц с инвалидностью, а также расширить сеть малых и средних центров реабилитации в «шаговой доступности».

Что уже выполнено по поручению Главы государства в регионе? Какую помощь гарантирует государство, что делается местными властями и на какую поддержку могут рассчитывать предприниматели с ограниченными возможностями? Об этом рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных прог­рамм Еркин Келесов.

– Социальная поддержка и повышение качества жизни людей с особыми потребностями по сей день являются одними из главных направлений государственной политики и нашей первостепенной задачей, – подчеркнул он. – Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью действует многоуровневая система социальной защиты, включаю­щая государственную помощь и поддержку в виде пособий и выплат, компенсацию за утраченные функции организма в рамках реабилитации и оказание специальных социальных услуг.

Говоря о последних, Еркин Келесов пояснил, что лицам с ограниченными возможностями в целях преодоления возникших проблем и расширения возможностей участия в жизни общества на равных условиях с другими гражданами оказываются специальные соцуслуги в условиях стационара, полустационара и ухода на дому. В организациях дневного пребывания с ними работают психологи, дефектологи, логопеды, инструкторы лечебной физкультуры и массажисты. Граж­дане, посещающие отделения, получают поддержку по бытовому обслуживанию, медицинской реабилитации, содействие в оформлении полагающихся льгот и пособий, а также психологичес­кую и педагогическую помощь.

По словам главы управления, в области идет работа, направленная на улучшение медицинского и социального сопровождения людей с ограниченными возможностями. Она предусматривает расширение сети малых и средних центров реабилитации, о чем и говорил Президент.

– В настоящее время в Таразе и районах работают 7 стационарных и 9 полустационарных цент­ров для лиц с инвалид­ностью и престарелых граждан, не имею­щих возможности себя обслуживать. В 4 из 7 стационарных центров поправляют свое здо­ровье пожилые люди и инвалиды первой и второй групп, в двух оказывают помощь психически больным людям старше 18 лет, а в последнем занимаются дети с ментальными нарушениями в возрасте от трех до 18 лет. Всего в этих медико-социальных учреждениях 1 202 койко-места. В настоящее время на полном государственном обеспечении находятся 1 167 человек, – проинформировал Еркин Келесов.

Что касается полустационарных центров, то на сегодня в 9 учреждениях обслуживаются 623 жамбылца. В прошлом году в регионе открыт Центр аутизма. В настоящее время около 120 особенных детей в возрасте до 18 лет обучаются и проходят там бесплатно разные виды терапии, в том числе АВА-терапию (Applied Behavior Analysis – прикладной анализ поведения), музыкальную, трудовую и другие. Плюс ко всему в прошлом году был открыт Центр активного долголетия, предназначенный для ветеранов.

– Вместе с тем наше ведомство ведет мониторинг комфортнос­ти объектов для лиц с инвалид­ностью, – сообщил Еркин Келесов. – Разработана специальная интерактивная карта доступнос­ти зданий. В рамках реализации проекта ряд объектов адаптирован для нужд лиц с особыми потребностями. На сегодня доля таковых в регионе составила 60%. На мой взгляд, это неплохой показатель. До конца этого года планируем довести эту планку до 80%. Акимам районов и руководителям районных отделов координации занятости и социальных прог­рамм направлены письма с рекомендациями по дальнейшему улучшению инфраструктуры для людей с особыми потребностями, включая обеспечение пандусами, адаптированными лифтами, туалетами, направляющими знаками для незрячих.

Глава регионального ведомства сообщил, что также есть положительные примеры трудоустройства инвалидов, социального предпринимательства и открытия собственного дела людьми с ограниченными возможностями.

– Согласно Социальному кодексу местные исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для лиц с инвалидностью в размере 2–4% от общей численности работающих, которых должно быть не менее 50 человек. Причем без учета мест на тяжелых работах, а также с вредными и опасными условия­ми труда. С 2018 года с учетом международного опыта внедрен порядок субсидирования затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью, и эта схема действует, – отметил Еркин Келесов.

По его словам, в регионе немало социальных предпринимателей, которые являются важными парт­нерами госорганов и вносят значимый вклад в развитие экономики и решение актуальных социальных проблем. Они реализуют свои проекты по поддержке и развитию инклюзивной среды. Кроме того, в регионе регулярно проводятся мастер-классы и ярмарки изделий работ особенных людей.

Вместе с тем в прошлом году по проекту «Бастау Бизнес» основам предпринимательства обу­чились 1 278 жамбылцев с инвалидностью, из них гранты на реализацию новых бизнес-идей получили 269 человек.

– Начинающие предприниматели из числа людей с ограниченными возможностями зачастую сталкиваются с рядом трудностей, которые бывают преградой и для тех, кто не имеет инвалидности. К примеру, у них отсутствуют необходимые навыки и знания (от поиска идеи до реализации бизнеса), первоначальный капитал, юридическая и налоговая грамотность. Кроме того, играют свою негативную роль и слабые коммуникативные возможности ввиду наличия того или иного заболевания. Чтобы преодолеть большинство из этих препятствий, в филиалах фонда «Даму» и палаты предпринимателей «Атамекен» бизнесменам с инвалидностью оказывается помощь в виде юридических консультаций, а также консультаций по вопросам ведения бизнеса. Специалисты отслеживают эффективность не только на стадии обработки заявки и вручения гранта на развитие бизнеса, но и после его освоения. Также начинающие предприниматели проходят специализированные бизнес-курсы, – сказал мой собеседник.

Он особо отметил тех, кто, будучи сам инвалидом, заботится о других людях с ограниченными возможностями. Взять хотя бы Анжелику Сарьян, которая, возглавляя фонд поддержки больных раком «Амазонка», реа­лизует масштабные проекты и проводит акции, направленные на оказание помощи этой категории граждан по всей республике. Женщина создала мобильные бригады по паллиативной помощи на дому больным с тяжелыми заболеваниями. Ежедневно две мультиквалифицированные бригады, в составе которых есть врачи-онкологи, гинекологи и психологи высшей категории, а также более ста волонтеров из числа учащихся медицинского колледжа, оказывают помощь семьям, где есть люди, требующие постоянного ухода и заботы.

Не менее известен в области директор ОЮЛ «Союз организаций, работающих с инвалидами Жамбылской области, «АСАР» Руслан Тулегенов. Имея вторую группу инвалидности, он уже более 20 лет занимается проблемами людей с ограниченными возможностями. Им реализовано немало проектов, направленных на защиту их прав, реабилитацию и интеграцию в общество, оказание помощи в трудоустройстве и получении образования.