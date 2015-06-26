Комиссар Сактаган Баишев Статьи Магида ЧЕРМАНОВА, ветеран труда

Но не всем известно, что С. Баи­шев прошел долгие дороги войны, с 1941 по 1945 год в составе 100-й стрелковой бригады в качестве военного комиссара, замначальника политчасти, начальника политотдела, агитатора Главного политуправления РККА, замначальника политотдела 364-й стрелковой дивизии, и войну закончил в Берлине.



Сактаган Баишев не отсиживался в штабе, был всегда на передовой, умел словом зажигать бойцов и водить их в бой. Воевавшие с ним отмечают в нем такое качество, как знание стратегии противника. Вот как о нем пишут А. Халимульдина (Прокопенко), А. Халимульдин в книге "Звездный час Маншук": "Комиссар бригады Сактаган Баишев не задерживался на наблюдательных и командных пунктах – у него было удивительное чутье боя. Это чутье позволяло ему быстро определять свое присутствие на самых критических участках боя. Его личное бесстрашие, уверенность в успехе, нужное слово и добрая улыбка помогали бойцам и командирам". Его отеческая забота о рядовых бойцах: тепло ли им, накормлены ли горячей пищей, и поговорка "Кто голоден, тот и холоден". А при расставании слова, вселяющие уверенность: "Будьте живыми!"



С. Баишев был хорошим агитатором, истинным комиссаром. Вот еще один штрих, характеризующий его: "Баишев говорил без пафоса, негромко, доходчиво и проникновенно. Мы много раз слышали его выступления, и всегда нас поражала его манера вести разговор. Говорил ли он с трибуны или просто с группой солдат, он всегда беседовал. И получалось у него так, как будто он говорил с каждым бойцом в отдельности. Негромким, спокойным голосом произносил много раз слышанные слова, но его слова накрепко западали в душу слушающих".



Теперь, когда его нет с нами, мы читаем книги о нем. Сколько людей жили, сражались рядом с ним. Думается, не случайно его судьба переплелась с судьбой Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Он по-братски опекал ее, и быть может, в ее подвиге есть частица сердца и души Сактагана Баишева.



Вот слова подполковника С. Баи­шева на траурном митинге бойцов и командиров соединения 100-й стрелковой бригады:



– Дорогие друзья! Жители славного города Невеля! Граждане и гражданки, испытавшие тяжелые страдания под гнетом немецких фашистов! Братья и сестры, родные наши! Советский город Невель фашисты захватили 6 июля 1941 года и держали в своих руках ровно два года и три месяца. 6 октября Советская армия освободила вас от фашистского гнета. В его освобождении приняли участие 28-я, 21-я стрелковые дивизии и наша 100-я стрелковая бригада. В сражениях за Невель героически сложили головы многие бойцы и командиры бригады. Двое из них лежат в этих могилах: пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Ибраим Сулейменов. Оба они представлены к званию Героя Советского Союза. По решению Невельского городского совета тела их захоронены здесь. Все мы, стоящие в этом строю бойцы Советской армии, – казахи. Наша Родина – Казахстан. У казахского народа есть четыре нерушимых заповеди, передающиеся испокон веков от отца к сыну, от поколения к поколению. Вот эти заповеди: защищать Отечество, возвышать женщин, почитать стариков, уважать друзей. Кто посягал на эти заповеди, тот не считался казахом. Чтобы защитить от вражеских нападений бескрайние земли своей Родины, сыны и дочери казахского народа с раннего детства обучались верховой езде, стрельбе из лука, умению твердо держать в руках копье и саблю. Не успев расстаться с люлькой, они уже обретали воен­ные навыки. Такие женщины, как сказочная Василиса Премудрая, были и у казахов. В нашей истории встречаются имена девушек, которые возглавляли полки, воевавшие против иноземных захватчиков. А Маншук и Ибраим были прекрасными представителями современного поколения, которые в сердце своем крепко держали четыре завета нашего народа.



Наша бригада была сформирована в Алма-Ате. Если под знамя 8-й гвардейской дивизии встали наши старшие братья, то в состав 100-й стрелковой бригады вошли младшие их братья... Когда бригада формировалась, я был ее комиссаром. Теперь мы вместе с подполковником Баймолдиным поведем наших солдат на запад для выполнения очередного задания Родины. Мы уходим, зная, что сына и дочь нашего народа оставляем в объятиях русского города...



Жители славного города Невеля! Дорогие друзья! На вас оставляем могилы наших верных друзей. Держите их в порядке, смотрите за ними по-братски. По предложению военной комендатуры Невельский городской совет пере­именовал две улицы города, присвоив им имена Ибраима Сулейменова и Маншук Маметовой. За это мы благодарны вам от всей души.



Дорогие бойцы и командиры! Не забывайте никогда Маншук и Ибраима! Навеки сохраните в памяти города Великие Луки и Невель, за освобождение которых отдали свои жизни многие наши товарищи по оружию. Держите эти города в своем сердце, как ваши родные аулы. Будьте всегда храбрыми, как Маншук и Ибраим". (Из книги Азильхана Нуршаихова "Дорогой памяти". – М., 1985).



Патриот и интернационалист – таким был подполковник Сактаган Баишев.



Об этих и других эпизодах своего боевого участия в кровавых и смертельных боях с фашизмом Сактаган Баишев, как правило, рассказывал очень скупо и неохотно. Эти эпизоды, о которых вспоминают его однополчане, очень ярко характеризуют Сактагана Баишевича как боевого командира, способного в любых условиях, самых экстремальных, всю ответственность за исход дела взять на себя. Кроме того, они очень глубоко раскрывают его как человека, который не на словах, а на деле защищал жизнь каждого бойца. И благодарные его соратники, бойцы это чувствовали и готовы были идти за своим командиром в любой бой, биться до последней капли крови, чтобы выполнить поставленные задачи.



В 2010 году я познакомилась с народным писателем Азильханом Нуршаиховым. Узнав о том, что я являюсь ученицей академика С. Баишева, он сказал, что С. Баи­шев в одной ситуации на фронте спас его от смерти. Он подарил свой сборник стихов "Өсиет өлеңдер" с надписью, которую прилагаю. К сожалению, я не смогла с ним еще поговорить, так как в начале 2011 года А. Нуршаи­хов скончался.



Замечательные черты характера Сактагана Баишевича особенным образом раскрылись в послевоенные годы. И мы оказались счастливыми людьми, нам довелось работать с ним, учиться у него высокой ответственности за порученное дело, умению завершать свои исследования с максимальной отдачей. Считаю, что Институту экономики Академии наук республики очень повезло, что его первым руководителем был Сактаган Баишевич. Он заложил замечательные основы его функционирования, которые затем продолжали накапливаться и развиваться, формируя традиции этого ведущего научного учреждения страны.



Так же, как и в суровые годы войны, Сактаган Баишевич уже после ее окончания бережно относился к выращиванию талантливых кадров. С его приходим резко возросли защиты кандидатских, а затем и докторских диссертаций. Одна из причин этого – Сактаган Баишевич обосновал и добился организации в Казахстане ученого совета по защитам диссертаций по общественным наукам.



Высокая государственная ответственность за порученное дело у него после войны, очевидно, была еще более обостренной. Он внес серьезное улучшение в научно-организационную работу: институт начал издание серий монографических работ по актуальным проблемам экономического развития Казахстана, результаты исследований стали направляться всем заинтересованным министерствам, институт стал организатором проведения конференций, в том числе производственных, с участием руководителей предприя­тий и ведомств. Сактаган Баишевич работал неистово. Сейчас уже, в год 70-летия окончания Великой Оте­чественной вой­ны, понимаешь, что выжившим ее хотелось, в мирных условиях еще выше поднять престиж нашей страны – страны Победителя. Он сам, работая вице-президентом Академии наук Казахстана, имея большую нагрузку по своей непосредственной работе, сумел написать и защитить докторскую диссертацию. Порою мы удивлялись, как четко, почти до автоматизма, он успевал работать. Будучи директором института, вице-президентом АН Казахстана, председателем диссертационного совета, Сактаган Баишевич никогда не перепоручал свои обязанности другим, он их выполнял со всей ответственностью сам.



Эти строки – лишь маленькая часть того, как в мирных условиях работал боевой комиссар Сактаган Баишев. Он оставил яркий след в истории бывшего Союза, в истории Казахстана. Добрая память о нем будет вечной в сердцах его благодарных учеников и всех, кто знал его.