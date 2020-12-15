Комиссия при Президенте рассмотрела вопросы противодействия коррупции

Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
На заседании рассмотрен вопрос "Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы".
Отмечено, что реализация Госпрограммы, разработанной по поручению Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева имеет стратегическое значение, поскольку агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики, формирующим продовольственную безопасность страны.
Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий" также указано на невозможность создания конкурентоспособной экономики без развитого сельского хозяйства.
В ходе заседания министерством сельского хозяйства доложено о положительном эффекте от реализации Госпрограммы, позволившим увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 1,4 раза и довести его в стоимостном выражении до 5,2 трлн тенге.
Кроме того, в 2 раза увеличились инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, производительность труда – в 1,8 раза, экспорт сельхозпродукции и продуктов ее переработки – в 1,5 раза, а валовый выпуск продукции животноводства и растениеводства – в 1,4 раза.
Во многом этому способствовали выделяемые на поддержку сельхозтоваропроизводителей бюджетные средства, существенно улучшившие финансовое состояние субъектов агропромышленного комплекса.
Вместе с тем, по сведениям контролирующих и правоохранительных органов, действующая система субсидирования в отрасли животноводства недостаточно сбалансирована по отношению к мелким сельхозформированиям, производящим большую часть сельхозпродукции.
В рассматриваемой отрасли сохраняются проблемы износа средств производства, недостаточного применения передовых технологий и обеспечения рационального использования финансовых средств.
Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере субсидирования и цифровой платформы Qoldau.kz, посредством которой осуществляется подача заявок на получение субсидий, создает условия для различного рода злоупотреблений.
За период действия Госпрограммы выявлено 169 уголовных правонарушений, в том числе допускаются факты незаконного предоставления сельхозпроизводителям субсидий по фиктивным документам.
Таким образом, отдельные аспекты практической реализации Госпрограммы не согласуются с поручениями Главы государства, особенно в части задействования потенциала личных подсобных хозяйств в вертикальной кооперации, а также вовлечения их в создание региональных продуктовых хабов.
На заседании с предложениями по снижению коррупционных рисков в агропромышленном комплексе выступил Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев.
По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.
На заседании рассмотрен вопрос "Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы".
Отмечено, что реализация Госпрограммы, разработанной по поручению Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева имеет стратегическое значение, поскольку агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики, формирующим продовольственную безопасность страны.
Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий" также указано на невозможность создания конкурентоспособной экономики без развитого сельского хозяйства.
В ходе заседания министерством сельского хозяйства доложено о положительном эффекте от реализации Госпрограммы, позволившим увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 1,4 раза и довести его в стоимостном выражении до 5,2 трлн тенге.
Кроме того, в 2 раза увеличились инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, производительность труда – в 1,8 раза, экспорт сельхозпродукции и продуктов ее переработки – в 1,5 раза, а валовый выпуск продукции животноводства и растениеводства – в 1,4 раза.
Во многом этому способствовали выделяемые на поддержку сельхозтоваропроизводителей бюджетные средства, существенно улучшившие финансовое состояние субъектов агропромышленного комплекса.
Вместе с тем, по сведениям контролирующих и правоохранительных органов, действующая система субсидирования в отрасли животноводства недостаточно сбалансирована по отношению к мелким сельхозформированиям, производящим большую часть сельхозпродукции.
В рассматриваемой отрасли сохраняются проблемы износа средств производства, недостаточного применения передовых технологий и обеспечения рационального использования финансовых средств.
Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере субсидирования и цифровой платформы Qoldau.kz, посредством которой осуществляется подача заявок на получение субсидий, создает условия для различного рода злоупотреблений.
За период действия Госпрограммы выявлено 169 уголовных правонарушений, в том числе допускаются факты незаконного предоставления сельхозпроизводителям субсидий по фиктивным документам.
Таким образом, отдельные аспекты практической реализации Госпрограммы не согласуются с поручениями Главы государства, особенно в части задействования потенциала личных подсобных хозяйств в вертикальной кооперации, а также вовлечения их в создание региональных продуктовых хабов.
На заседании с предложениями по снижению коррупционных рисков в агропромышленном комплексе выступил Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев.
По итогам заседания Государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.