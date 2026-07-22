Аида Балаева: В вопросе донорства не должно быть давления и осуждения

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«Жизнь человека — уникальный дар природы и высшая ценность, которую невозможно измерить ничем в этом мире. Это истина, признанная государством, обществом, законом и религией. Казалось бы, это простая и понятная для всех мысль. Но, посмотрев документальный фильм «4739», снятый агентством «Хабар», я вновь по-настоящему осознала, насколько глубока и значима эта истина», - пишет она на своей странице в Facebook.

По ее словам, этот фильм рассказывает не только о технологических возможностях современной трансплантологии. Прежде всего он заставляет задуматься о том, что стоит за каждой историей: о надежде и жажде жизни, присущих каждому человеку, о боли утраты и радости спасения, и силе человеческого духа.

Сегодня в нашей стране 4 739 человек ожидают трансплантацию. За этой цифрой — 4 739 надежд, любящих сердец и устремленных в будущее взглядов. Среди них — 125 детей.

«Около 90% операций по трансплантации в нашей стране проводятся благодаря живым родственным донорам. При этом доля посмертного донорства не достигает и 10%. Конечно, быть или не быть донором — это исключительно личный выбор каждого человека. Это очень тонкий и сложный вопрос, в котором недопустимо какое-либо принуждение. На мой взгляд, самое важное в этой теме — понимать обе стороны. С одной стороны — люди, которые ждут донорский орган и продолжают надеяться на жизнь. С другой — семьи, переживающие невосполнимую утрату самого близкого человека. Именно поэтому эта тонкая грань всегда должна сохраняться. Здесь не может быть ни давления, ни осуждения. Должны быть только уважение к выбору каждого человека и к решению каждой семьи», - считает Аида Балаева.

Она также отметила, что если однажды перед ее близкими встанет такой выбор, ей хотелось бы, чтобы они понимали, насколько важно дать шанс тем, кто отчаянно хочет жить.

«Ответственно заявляю, что даю согласие на посмертное донорство. Потому что решение одного человека может подарить другому возможность продолжать жить вопреки всему. Именно поэтому обсуждать эту тему необходимо не через призму страха, а с пониманием, ответственностью и глубоким уважением к человеческой жизни. Потому что это - самая высшая ценность. И каждый шаг, направленный на ее сохранение, имеет огромное, подчас определяющее значение. Каждый человек, ожидающий трансплантацию, держится благодаря надежде на жизнь. И сохранить эту надежду — наш общий человеческий долг», - написала она.

Документальный фильм можно будет посмотреть 24 июля в 19:30 на телеканале 24KZ.