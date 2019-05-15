Компании Кипра активизируют работу на казахстанском рынке

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Между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Кипра подписан меморандум о сотрудничестве, также МИД РК пригласил кипрские компании активнее работать на казахстанском рынке. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы призываем кипрские компании активнее сотрудничать с казахстанскими партнерами, используя такие преимущества нашей страны, как благоприятный инвестиционный климат и членство в Евразийском экономическом союзе. В Казахстане зарегистрировано 207 компаний и представительств с участием кипрского капитала. В основном кипрские предприниматели работают в сферах добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, транспортно-экспедиторских и финансовых услуг", - сказал Бейбут Атамкулов.
По его словам, на переговорах одной из главных тем было развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Кипром. При этом, как перспективные направления партнерства отмечены энергетическая сфера, строительство, инновации, пищевая промышленность, сельское хозяйство и туризм.
Участники переговоров также подчеркнули важность для активизации торгово-экономического партнерства проведения в ближайшем будущем казахстанско-кипрского бизнес форума. Отдельно обсудили возможность расширения договорно-правовой базы, которая должна охватить все жизненно-важные аспекты двустороннего сотрудничества.
В свою очередь, Никос Христодулидис отметил, что переговоры с главой МИД Казахстана - отличная возможность определить пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
"Сегодня я предложил своему коллеге, и он согласился составить "дорожную карту", которая была бы руководством по динамичному развитию отношений между Кипром и Казахстаном в различных секторах. Есть огромный потенциал для наших двусторонних отношений в сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства. Кипр заинтересован в партнерстве с Казахстаном, который может стать бизнес-хабом в своем регионе и также имеет весьма выгодное стратегическое местоположение", - добавил глава МИД Кипра.
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и двусторонних политических консультациях между Министерствами иностранных дел Казахстана и Кипра. Также планируется подписание Конвенции между Правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.