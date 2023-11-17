Pfizer начинает производство инновационной вакцины в Казахстане

На полях VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable) состоялись встречи премьер-министра РК Алихана Смаилова с представителями компаний Pfizer, Lasselsberger Group и Al Rajhi International for Investment (RAII), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

В разговоре с региональным президентом Pfizer Патриком ван дер Лоо премьер-министр обозначил важность реализации всех инициатив и инвестпроектов компании в Казахстане. В частности, сейчас идет активная совместная работа по локализации производства вакцины Prevenar 20. Долгосрочный договор по проекту подписан в рамках KGIR-2023 в Астане.

За годы применения вакцины Prevenar 13 (предыдущее поколение) в РК отмечено снижение заболеваемости пневмонией у детей на 50%. Алихан Смаилов выразил уверенность, что реализуемый проект будет и дальше способствовать успешной иммунизации населения.

Глава правительства также приветствовал планы компании по открытию в республике нового регионального офиса с охватом стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

«Казахстан заинтересован в привлечении инвестиций и передовых технологий. Уверен, что локализация производства препаратов Pfizer придаст импульс развитию фармацевтической отрасли нашего государства», – сказал премьер-министр.

На встрече с главой австрийской компании Lasselsberger Group Йозефом Ласселсбергером обсуждены вопросы строительства заводов по производству керамических плит, сухих смесей и клея на территории Казахстана.

Алихан Смаилов отметил, что динамичное развитие строительной сферы РК прямо отражается на повышении спроса на стройматериалы. В целом с начала года в стране введено свыше 13 млн квадратных метров жилья, что на 13,8% выше по сравнению с прошлым годом.

«Казахстан привержен долгосрочному сотрудничеству с такими стратегическими инвесторами, как Lasselsberger. Правительство готово оказать необходимое содействие в реализации новых инвестпроектов», – подчеркнул премьер-министр.

В рамках встречи с генеральным директором Al Rajhi International for Investment, сопредседателем Казахстанско-саудовского Делового совета Ахмедом Али Аль-Дахилем рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Как отметил глава правительства, Казахстан заинтересован в модернизации систем агропромышленного комплекса и внедрении инновационных программ сельскохозяйственного маркетинга.

«В данном контексте подписание меморандума о сотрудничестве с вашей компанией по реализации совместных проектов является важным шагом в укреплении нашего партнерства. Агропромышленный комплекс Казахстана имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Со своей стороны государство оказывает активную поддержку субъектам сельского хозяйства», – сказал Алихан Смаилов.

По итогам всех проведенных встреч достигнуты договоренности продолжать тесное взаимодействие для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, в рамках VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям подписано 26 меморандумов и коммерческих документов с инвесторами на реализацию новых проектов в Казахстане. Общая сумма соглашений – $1,6 млрд. Проекты затрагивают такие отрасли экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование и так далее.