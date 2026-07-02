Комплексный план модернизации легкой промышленности

Статьи,Экономика
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Правительство прорабатывает меры, которые перезапустят отечественное текстильное производство

коллаж Натальи Ляликовой

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание, посвященное модернизации отечественной легкой промышленности.

Его участники обсудили новые положения соглашений о наращивании локализации и встречные обязательства бизнеса, заложенные в проекте Комплексного плана развития отрасли на 2026–2030 годы. Проект этого программного документа состоит из семи разделов и включает 30 мероприятий.

В среднесрочной перспективе намечается бесперебойное обеспечение швейных фабрик сырьем, расширение рынков сбыта, оптимизация процедур государственных закупок и создание равных конкурентных условий для всех отечественных производителей. Отдельное внимание уделяется адаптации тендерных процедур к реальным производственным циклам, включая проработку возможности увеличения сроков поставки продукции по госзаказам. В долгосрочной перспективе – внедрение системы полной цифровой прослеживаемости расходных материалов и готовых изделий, а также запуск инновационного механизма соглашений об углублении локализации производства.

Предлагаемый государством формат взаимодействия с бизнесом основан на принципах взаимной ответственности. Заключая соглашение, каждое отраслевое предприятие получает комплексный пакет преференций – от специальных инвестиционных контрактов до льготного финансирования. В свою очередь, бизнес принимает на себя встречные обязательства: наращивание объемов выпуска, дальнейшее развитие локализации, планомерное повышение заработной платы работников, создание новых рабочих мест и системное трудоустройство лиц с инвалидностью.

Своим видением грядущих реформ и практическими предложениями по исполнению Комплексного плана поделилась председатель правления саморегулируемой организации (СРО) «Национальное объединение предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry» Гулмира Уахитова. Отметим, что данная организация представляет собой мощную экосис­тему, куда входят не только ведущие производственные предприятия всех подотраслей, но и высшие учебные заведения, а также колледжи, готовящие кадры для легпрома. Кроме того, объединение представляет Казахстан на меж­дународном уровне, председательствуя в Межгосударственном техническом комитете по стандартизации легкой промышленности Межгосударст­венного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ.

Как подчеркивает Гулмира Уахитова, Комплексный план – результат совместной работы предпринимателей и Министерства промышленности и строительства. Бизнес-сообщество искренне признательно ведомству за то, что голос производителей был услышан.

– Речь идет о доступном льготном кредитовании, которое жизненно необходимо отраслевым предприятиям для пополнения оборотных средств, модернизации мощностей и строительства новых фабрик, – поясняет глава QazTextileIndustry. – Казахстанские швейные компании уже вышли на высокий уровень профессионализма, полностью освоены современные технологии пошива. Теперь перед нами стоит стратегическая задача – научиться производить собственное качественное сырье. Пока в этом направлении де­лаются первые шаги, и поддержка Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства здесь играет ключевую роль.

Объединение предлагает сфокусировать инвестиционные проекты именно на создании отечественной сырьевой базы – текстильных комбинатов и произ­водств фурнитуры. Государство уже сделало шаг навстречу, предложив ставку по кредитам не более 6%. Промышленники выражают надежду, что для фундаментальных проектов по выпуску сырья ставку удастся снизить до 3%, поскольку легкая промышленность наряду с пищевой является важным элементом национальной безопасности.

Серьезным барьером для развития отрасли остается внутренняя недоб­росовестная конкуренция. Гулмира Уахитова отмечает, что с введением индустриальных сертификатов прямой импорт в госзакупках удалось ограничить, однако возникла проблема номинальных (ложных) производств. Некоторые компании получают статус отечественного товаропроизводителя, но вместо развития собственных мощнос­тей начинают заказывать продукцию в соседних странах или передают заказы в теневой сектор.

Для решения этой проблемы QazTextileIndustry совместно с Комитетом промышленности разрабатывает четкие критерии оценки реальных производственных мощностей. QazTextileIndustry полностью поддерживает внедрение обязательной маркировки и системы прослеживаемости товаров. По мнению Гулмиры Уахитовой, добросовестному бизнесу, который работает честно и платит налоги, маркировка не доставит хлопот, но при этом она станет надежным фильтром, очищающим рынок от серого импорта и контрафакта.

Касаясь вопроса квотирования закупок для организаций лиц с инвалидностью, руководитель СРО предложила внедрить более сбалансированный и экономически эффективный подход.

– Мы предлагаем не ограничиваться жесткими квотами в закупках, а пойти по пути интеграции, – делится Гулмира Бекеновна. – Гораздо продуктивнее трудоустраивать граждан с особыми потребностями на действующие крупные, автоматизированные фабрики. Там для них можно создать специализированные рабочие места, обеспечить льготный график и комфортные условия труда, а государство могло бы субсидировать эти места для социально ответственного бизнеса. Это даст возможность людям обрести реальные профессиональные навыки и гарантировать высокое качество выпускаемой продукции.

Еще одним перспективным направлением является кооперация швейных фабрик с пенитенциарной системой (РГП «Енбек»).

Пилотный проект показал отличные результаты: бизнес готов заходить в пенитенциарные учреждения, обучать осужденных, предоставлять лекала, оборудование и организовывать прозрачный производственный процесс. Это позволит разгрузить бюджет, дать людям работу и обеспечить прозрачное распределение госзаказов через консорциум верифицированных фаб­рик. Огромный потенциал для отечест­венной индустрии промышленники видят в освоении рыночного сегмента школьной формы. В Казахстане насчитывается около 3,9 млн школьников, что формирует емкость рынка почти в 100 млрд тенге ежегодно.

QazTextileIndustry выступает с конструктивным предложением передать функции регулирования этого вопроса из Министерства просвещения в Минис­терство промышленности и строительства. Профильное ведомство сможет утвердить единый национальный стандарт формы и совместно с отечественными фабриками организовать прозрачные каналы сбыта – например, через специальные секции в крупных торговых сетях. Это защитит здоровье детей от некачественного импорта и обеспечит стабильную круглогодичную загрузку местных предприятий.

Также конструктивное решение должно быть найдено в вопросе сроков исполнения госконтрактов. Объединение предложило исчислять нормативные сроки поставки товаров строго с момента предоставления заказчиком полной размерно-ростовочной сетки. Это убережет добросовестные фабрики от необоснованных штрафов из-за административных задержек со стороны заказчиков.

Резюмируя итоги обсуждения Комп­лексного плана, Гулмира Уахитова выразила глубокую признательность Правительству, Министерству промышленности и строительства за планомерное укрепление позиций оте­чественного бизнеса.

– Сегодня Министерство промышленности и строительства – наш главный и надежный союзник, – говорит Гулмира Бекеновна. – Мы видим, как с приходом Премьер-министра Олжаса Бектенова внимание к отечественному производителю перешло в плоскость конкретных, решительных действий. У легкой промышленности Казахстана появился реальный горизонт планирования. Серийное производство готово обеспечивать базовые потребности государства, развивать экономику и создавать тысячи стабильных рабочих мест.

#экономика #модернизация #легкая промышленность #кооперация #Комплексный план

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