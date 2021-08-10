Кому будет доступна вакцина Pfizer, ответил Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил, кому из казахстанцев будет доступна вакцина Pfizer. Видеоролик с комментарием главы Минздрава опубликован в Telegram-канале Сoranavirus2020.kz, передает Kazpravda.kz
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«На начальном этапе, в октябре, вакцина Pfizer будет доступна для детей и, мы думаем, для беременных только. Поэтому на нее не надо рассчитывать. Надо сейчас идти и прививаться», - призвал глава Минздрава.
Он отметил, что для казахстанцев будет доступна еще одна вакцина – инактивированная китайского производства. Она одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыла первая партия
китайской вакцины Sinopharm.