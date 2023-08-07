Кому должен служить аким?

Социальные сети в последнее время полны недовольством местными властями. Конечно, бастыков в народе всегда недолюбливали. Но не до того, чтобы открыто составлять и подписывать петиции, требуя их отставки, или откровенно троллить, не скрывая презрения.

При этом многие казахстанцы все еще продолжают с пиететом относиться к акимам всех мастей. Была недавно на тое в селе, и там местный аким был чуть ли не самым почетным гостем. И, к слову, демонстрировал это всем своим видом.

Год назад я пыталась у такого вот сельского акима взять интервью, так пришлось за ним немало побегать. А в разговоре, который все-таки состоялся, чувствовалось такое пренебрежение – ко мне, к нуждам сельчан и своей работе, что было обидно за страну, в которой такие руководители...

За долгую журналистскую прак­тику в государственном издании у меня сложилось мнение о государственных служащих в нашей стране. Отмечу: их профессионализм, умение общаться с людьми со временем растут. Но и проблем остается немало. И если пробелы в знаниях еще можно скрыть, то недостатки воспитания и отсутствие банальной этики скрывать бывает куда труднее.

Стоит посмотреть на большинство наших акимов: как они ведут себя, как разговаривают с народом, журналистами, как вообще выглядят? Ну не случайно же даже в отечественном кинематографе сложился особый образ акима, и образ этот далек от привлекательности – хамоватый, чванливый, недалекий, с лишними килограммами в области живота.

Наблюдать пренебрежительно-покровительственное отношение бастыков к своим подчиненным отвратительно! Они могут запрос­то им «тыкать», повышать голос, свысока поучать. Причем очень час­то так же общаются и с людьми, от них не зависящими, забывая или попросту не утруждая себя сменой модели поведения.

Да и зачем? Их заработная плата, карьерный рост и сам факт нахож­дения на госслужбе не зависят ни от кого, кроме как от вышестоящего начальства. А уж перед ним местный князек всегда сумеет прогнуться!

И уверенные в своем должностном бессмертии такие «слуги народа» продолжают хамить посетителям, избегать журналистов, воровать. Да, некоторые из них воспринимают свою должность не только как повод возвыситься над остальными, но еще и как кормушку. В криминальной хронике новости о задержании чиновников разного уровня, подозреваемых в коррупционных правонарушениях, мелькают с печальной регулярностью.

Конечно, есть среди начальников достойные, энергичные, адекватно воспринимающие реальность и свое место в ней. Осознающие тот факт, что их задача – исключительно служить людям, а не отдельным, как, напомню, в байке, «дядям». Но, к сожалению, таковые пока в меньшинстве.

Возможно, с внедрением выборности ситуация все-таки будет меняться. Уже в этом году пройдут выборы акимов 45 районов. И нужно как можно быстрее идти дальше. Так, алматинцы уже давно хотят лично выбирать главу своего города. Им в последнее время уж как-то совсем не везет с акимами...

Может, если аким будет избираться, а не назначаться, то и отношение его к жителям своего города или села изменится? С собственным электоратом надо будет вести себя куда внимательнее и тактичнее, а то и до конца срока не усидишь...

А еще меняться предстоит не только чиновникам, но и всем нам, изживая в себе трепет перед вышестоящими, почаще вспоминать о чувстве собственного достоинства. Аким – всего лишь госслужащий, а не божок районного разлива. И служить он должен нам, гражданам. Порой полезно об этом напомнить и им, и нам.