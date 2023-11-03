Кому доверить кресло?

В сентябре на сессии маслихата Актюбинской области было принято решение о проведении выборов акимов трех из двенадцати районов региона – Иргизского, Уилского и Хобдинского.

На начальном этапе в избирательные территориальные комиссии поступили заявления от 20 кандидатов: на место акима претендовали по семь человек в Иргизском и Уилском районах, шесть – в Хобдинском. Отказ в регистрации получили двое в связи с несоответствием требованиям Закона «О государственной службе в РК». Еще двое сами снялись с предвыборной гонки, и один кандидат не представил необходимые документы для регистрации.

– В итоге в каждом районе оказалось по пять кандидатов: трое из них представляют партию «Amanat», остальные – самовыдвиженцы, в их числе и те, кто работает в районных акиматах, и те, кто готов попробовать себя на ответственной должности, – уточнил председатель областной территориальной избирательной комиссии Нурлыбек Жусипов.

Позже ТИК отменил решения о регистрации пяти кандидатов на основании личных заявлений. У одного выдвиженца в Хобдинском районе были выявлены недостоверные сведения в декларации об имуществе и обязательствах его супруги.

В итоге на предстоящих 5 ноября выборах акимов в качестве кандидатов будут представлены 9 человек – по три в каждом районе, из которых избирателям и предстоит выбрать тех, кому они доверят руководить в следующие 4 года. Средний возраст претендентов составляет 48 лет. Примечательно, что самому молодому кандидату 35 лет, а самому взрослому – 61, и оба они баллотируются в Уилском районе.

В предстоящее воскресенье голосование состоится в 31 избирательном участке Хобдинского района, 26 – Уилского и 22 – Иргизского. Суммарное количество избирателей – 28 357, максимальные 10 564 приходятся на Хобдинский район.

Следует добавить, что с 2021 года практикуются выборы акимов сельских округов. С тех пор в Актюбинской области избраны акимы 101 сельского округа и города районного значения. До конца года предстоит провести выборы еще в 11 сельских округах региона.