​Кому грант, а кому в школу с шести лет

Данная процедура началась 13 июля и продлится до 20 июля. Всего на подготовку кадров выделено 53 785 грантов. Кроме того, в нынешнем году дополнительно отведено 5 тыс. грантов для детей из малообеспеченных семей, которые будут присуждаться местными исполнительными органами также на конкурсной основе.

– У нас есть 53 785 грантов, которые ежегодно распределяются для всех групп абитуриентов. Дети из многодетных семей, дети из семей, получающих АСП, также могут принять участие в этом конкурсе в соответствии со своими баллами, – прокомментировал в Службе центральных коммуникаций министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. – Если они не получат гранты, у них будет возможность в начале августа обратиться в местные исполнительные органы, подать документы и по критериям «принадлежность к категориям «многодетные семьи» и «семьи, получающие АСП» принять участие в конкурсе на присуждение 5 тысяч грантов. Важно, чтобы граждане, претендующие на дополнительные гранты, все равно имели пороговый балл по итогам сдачи ЕНТ.

В нынешнем году во время сдачи ЕНТ, как считают в МОН РК, ажиотажа или нервозности не было, в том числе благодаря тому, что экзамен проводится теперь 4 раза, что снимает определенный градус напряжения.

Прокомментировал министр и широко обсуждаемый в обществе вопрос, касающийся приема детей в школу с 6 лет.

– Министерство ранее неоднократно давало пояснения, что еще 3 года назад эта норма была закреплена в Законе «Об образовании», она не новая, – подчерк­нул Асхат Аймагамбетов. – Еще в 2014 году в первый класс по всей республике пришли 320 тысяч первоклассников, и тогда 60% детей были 6-летнего возраста. В прошлом году порядка 80% детей, чьи родители не ссылались на норму в законе, пришли в первый класс в 6 лет. По данным ЮНЕСКО, в 134 странах мира дети с 6 лет садятся за парты.

Принятые в законе изменения вступили в силу, и поэтому нам нужно работать в рамках правового поля. Но когда говорят, что министерство или какие-то органы собираются штрафовать за несоблюдение нормы, то хочу сказать: это неправда. Конечно, есть и те, кто приходит в школу и в 8 лет, есть индивидуальные особенности детей, и об этом не нужно забывать, подходить к вопросу дифференцированно.

Высказался Асхат Аймагамбетов и по поводу отмены Президентом Касым-Жомартом Токаевым процедуры назначения ректоров национальных университетов указами Президента. Дано поручение подготовить нормативные документы об их назначении на конкурсной основе постановлениями Правительства.

По мнению министра, это очень своевременная и правильная мера, обеспечивающая прозрачность и конкурентность, и реакция общества на нее очень позитивная, в том числе среди педагогов и руководителей вузов. Механизм процедуры будет разработан, и общество с ним обязательно ознакомят.