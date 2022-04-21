Конфедерации профсоюзов TÜRK-İŞ поддержала намерения ФПРК в восстановлении членства в МКП

В ходе рабочей поездки в Анкару делегация Федерации профсоюзов Республики Казахстан посетила штаб квартиру Конфедерации турецких профсоюзов TÜRK-İŞ.

Во время встречи Председателя ФПРК Сатыбалды Даулеталина с Президентом TÜRK-İŞ Эргуном Аталай были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках заключённого в 2019 году Соглашения между национальными профцентрами Казахстана и Турции.

Отмечая вклад Федерации профсоюзов РК в развитие профсоюзного движения, Президент TÜRK-İŞ от имени Конфедерации турецких профсоюзов выразил поддержку Федерации профсоюзов в вопросе восстановления членства в Международной конфедерации профсоюзов.

По словам Эргуна Аталай, опыт и действия Федерации профсоюзов РК в защите социально-трудовых прав работников, в продвижении эффективного развития социального партнерства, а также консолидирующая роль в центрально-азиатском регионе являются хорошим примером для участников международного профсоюзного сообщества.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по продвижению принципов социальной справедливости и обмене опытом по вопросам защиты социально-трудовых прав членов казахстанских и турецких профсоюзов.

Более предметно о деятельности профсоюзных организаций речь шла на встрече руководством городской организации отраслевого профсоюза работников муниципальных и общественных служб. В рамках рабочего визита делегации ФПРК состоялась встреча с работниками жилищно-коммунальной сферы турецкой столицы на предприятии Altindag Belediyesi, были обсуждены условия коллективного договора и вопросы взаимодействия социальных партнеров в рамках организации. Казахстанская делегация ознакомилась с условиями работы коммунальщиков Анкары.

Вопросы поэтапного повышения квалификации членов профсоюзов и возможность проведения совместных консультаций были рассмотрены во время встречи делегации ФПРК с коллегами в Управлении по профессиональным квалификациям г.Анкара.

Справочно:

Конфедерация турецких профсоюзов TÜRK-İŞ, - самый крупный национальный профсоюзный центр Турецкой Республики, созданный в 1952 году и имеющий членские организации в 35 отраслях.

Численность членов профсоюзов в TÜRK-İŞ составляет 1миллион 275 тысяч человек.

Конфедерация имеет девять региональных представительств (Стамбул, Бурса, Измир, Адана, Диярбакыр, Мармара, Эскишехир, Сивас и Турецкая республика Северного Кипра) и 81 провинциальных представительства, действующих по всей стране.

TÜRK-İŞ является членской организацией Международной Конфедерации профсоюзов и Европейской Конфедерации профсоюзов и Консультативного комитета профсоюзов при ОЭСР.