Конкуренция – шесть человек на место

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Лилия Сыздыкова

130 человек выдвинулись кандидатами на предстоящие выборы депутатов Сената Парламента.

Итоги этапа выдвижения кандидатов в депутаты Сената Парламента РК подвели в Центральной избирательной комиссии.

Этап выдвижения закончился 14 декабря, за месяц до даты выборов, назначенных на 14 января 2023 года. На заседании ЦИК руководители территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента доложили об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Сената по регионам.

– В период с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты Сената Парламента. Таким образом конкурентность составляет более чем 6 человек на одно депутатское место, – озвучил общие данные и. о. председателя Центризбиркома Константин Петров.

Он также напомнил, что в настоящее время идет и продолжится до 24 декабря работа с документами, то есть период дальнейшего установления соответствия претендентов, регистрации кандидатов либо отказа в ней. По данным на 15 декабря, избирательными комиссиями зарегистрированы 49 кандидатов. Итоги регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента будут рассмотрены на отдельном заседании Центральной избирательной комиссии.

На выборах 14 января будут избраны 20 сенаторов – по одному от каждого региона страны. Как отмечают в ЦИК РК, этап выдвижения показывает сохраняющуюся тенденцию к увеличению числа желающих баллотироваться. Для сравнения: в 2020 году на очередных выборах в Сенат Парламента были выдвинуты 94 кандидата, в 2017 году – 89 кандидатов, в 2014 году – 88.

Cреди регионов наибольшее количество кандидатов выдвинуто в городах Алматы и Астане – по 10, а также в области Абай, Западно-Казахстанской области, Кызылординской области – по 8 человек. Наименьшее: в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – по 5 претендентов, и в городе Шымкенте – 6 выдвиженцев.

– Подавляющее большинство кандидатов – самовыдвиженцы. В целом все 130 человек подали заявления о выдвижении самостоятельно, при этом три выдвиженца позже были поддержаны маслихатами, – отметил Кон­стантин Петров.

Средний возраст кандидатов составляет 50,5 года (самому молодому – 30 лет, самому старшему – 74 года).

Среди выдвиженцев 33 женщины, что значительно больше, чем на предыдущих выборах в Сенат. Так, по данным ЦИК, в 2020 году было выдвинуто кандидатами 19 женщин, в 2017 году – 13, в 2014 году – 5.

Также на заседании рассмат­ривался вопрос установления размеров расходов кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Как отметила член Центризбиркома Сабила Мустафина, государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой информации: на телевидении (в прямом эфире или в записи) – 15 минут; на радио – 10 минут; для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях – двух статей не более 0,1 печатного листа. Кандидаты самостоятельно перераспределяют объем публикаций в печатных и⁄или сетевых изданиях, теле-, радиоканалах в рамках выделенных им государством средств.

Кроме того, из средств респуб­ликанского бюджета покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспортные расходы в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

Постановлением ЦИК установлено, что размер расходов кандидата в депутаты Сената Парламента РК, покрываемых из средств республиканского бюджета, составит 550 000 тенге. В том числе: для выступления с программой в СМИ – 400 000 тенге; для проведения публичных предвыборных мероприятий и выпуска агитационных материалов – 70 000 тенге; на транс­портные расходы – 80 000 тенге.

Сабила Мустафина напомнила, что в соответствии с нормами Конституционного закона «О выборах в РК» каждый кандидат в депутаты Сената вправе образовать собственный избирательный фонд.

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