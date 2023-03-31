Конкуренция укрепит экономику

О мероприятиях, запланированных в рамках осуществления «Дорожной карты по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе», на брифинге в СЦК рассказал первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов.

По его словам, в документе предусмотрено 17 мероприятий по трем базовым направлениям, наиболее препятствующим развитию конкуренции. Первым существенным барьером являет­ся установление завышенных пороговых значений для получения субсидий и ограничение доступа к ним малых крестьянских, фермерских хозяйств, что негативно влияет на эффективность конкуренции.

– Второе важное препятствие – искажение ценообразования. Государственное регулирование в целом объективно, однако на определенном уровне начинает сдерживать развитие рынка и внедрение инноваций. В этой связи важно пересмотреть подходы к регулированию цено­образования, – отметил Рустам Ахметов.

В-третьих, требуется решать вопросы обеспечения инфраструктурой, без доступа к которой конкуренты не смогут предоставить свои услуги потребителям, что существенно затрудняет развитие новых или масштабирование действующих видов бизнеса.

Помимо этого предусмотрены мероприятия по модернизации механизма субсидирования АПК с ориентиром на проблемные товарные рынки, поэтапная отмена госрегулирования, устранение барьеров в продвижении продукции сельхозпроизводителей к потребителям через торговые сети⁄объекты, развитие биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией и другие.

Спикер подчеркнул, что агентством определены системные проблемы на рынках топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, медицины и жилищно-коммунального хозяйства. Анализ ключевых товарных рынков показал, что в их числе есть ограниченный доступ к ресурсам и инфраструктуре, избыточное государственное регулирование, несбалансированное регулирование цен, высокий уровень участия государства в предпринимательстве, создание частных операторов.

Так, АЗРК совместно с Министерством здравоохранения РК при активном обсуждении с бизнес-сообществом утверждена «Дорожная карта по развитию конкуренции в сфере здравоохранения».

– В ней предусмотрены снижение избыточного ценового регулирования на лекарственные средства в коммерческом сегменте, доступ к государственному закупу лекарственных средств в рамках ГОБМП и (или) системе ОСМС. «Дорожная карта» направлена на развитие частной медицины, разгосударствление государственных предприятий посредством передачи видов дея­тельности на рынки с хорошо развитой конкуренцией, как, например, стоматология, общая врачебная практика, – проинформировал Рустам Ахметов.

«Дорожная карта» подразумевает оптимизацию, цифровизацию и интеграцию бизнес-процессов входа лекарств на рынок, а также совершенствование механизма ценообразования на лекарства и медицинские изделия. Как отметил спикер, в ведомстве полагают, что по итогам претворения в жизнь всех мероприятий процесс входа лекарств на рынок будет существенно упрощен, траты государства на их закуп станут более рациональными и оптимизированными, предприниматели уменьшат свои затраты, что вкупе позволит снизить конечную цену.

Рустам Ахметов также доложил, какие меры принимаются ведомством для развития конкуренции на рынке нефтепродуктов, в сфере гражданской авиации, для демонополизации рынка строительства жилья и как государство будет снижать долю своего участия на рынке связи.