Консолидирующий фактор Статьи

Турсунбек ОМУРЗАКОВ, депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции "Народные коммунисты", доктор экономических наук



Астана – это не просто символ Казахстана, за последние 16 лет наша столица благодаря усилиям Президента и всех астанинцев достиг­ла выдающихся результатов и стала одним из двигателей казахстанской экономики. За это время объем валового регионального продукта вырос в 65 раз – с 60,5 млрд тенге в 1998 году до 3,9 трлн тенге в 2014 году. В настоящее время доля Астаны в ВРП республики составляет более 10%.



Быстрое развитие Астаны в первую очередь обусловливается высокими темпами строительства, в том числе жилья. Ежегодно в нашем городе сдается более 1 млн кв. м. Когда Астана только начинала строить­ся, по всей республике сдавалось столько же жилья, как сейчас в столице. В 1997 году объем введенных в эксплуатацию жилых зданий по республике был равен примерно 1 млн 344 тыс. кв. м. Таким образом, Астана дала мощный толчок развитию строительного сектора.



Астана является точкой роста инновационной экономики Казахстана. В столице успешно функционирует специальная экономическая зона «Астана – новый город». В ней инвесторам предоставляют земельные участки с необходимой инфраструктурой, предусмотрен льготный налоговый режим, который включает в себя освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на землю и имущество пос­ле ввода в эксплуатацию объекта, таможенных пошлин при импорте товаров, материалов и оборудования, полностью используемых в процессе строительства, а также при импорте сырья для производства, возврат НДС для некоторых объектов.



Главным звеном СЭЗ является индустриальный парк площадью около 600 гектаров, где из 50 заявленных проектов на 17 объектах ведутся строительные работы и 12 проектов находятся на стадии проектирования и оформления разрешительных документов. На предприятиях создано 2 290 рабочих мест. Действующими предприятиями индустриального парка с 2010 года выпущено продукции на 328,1 млрд тенге, в том числе в 2014 году – 119,3 млрд тенге. Кроме того, экспорт продукции составил 9,1 млрд тенге, в том числе в 2014 году – 4,2 млрд тенге. На сегодня в районе индустриального парка Астаны, отнесенного к территории специальной экономической зоны "Астана – новый город", введено в эксплуатацию 21 производство. Такие как завод по сборке локомотивов АО "Локомотив құрастыру зауыты" (Казахстан – Россия), инфраструктурный проект по строительству железнодорожных путей ТОО "Темір Сервис Астана", овощехранилище класса "А" ТОО "Сервиснозаготовительный центр Астана Агро" и другие.



Как известно, Глава государства уделяет особое внимание развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Астана стала одним из крупнейших центров бизнеса в Казахстане. Динамично развивается предпринимательская культура. В Астане количество активных субъектов МСП насчитывает порядка 60 тыс. Уже сейчас МСП дает более 65% всех налогов, поступающих в местный бюджет столицы. По итогам 2014 года эта цифра составила более 420 млрд тенге. Его доля в валовом региональном продукте составляет свыше 50%.



Кроме того, МСП – это основной фактор обеспечения занятости и повышения реальных доходов населения, в сфере предпринимательства в Астане занято порядка 233 тыс. человек. Это 49% от общего числа экономически активного населения Астаны. Только за прошлый год в сфере малого и среднего бизнеса создано более 35 тыс. рабочих мест. Таким образом, Астана подтверждает предвидение Главы государства по поддержке и развитию субъектов МСП, которые являются основой успешного развития экономики.



Столь динамичное экономическое развитие Астаны возводит ее в ранг регионов – доноров рес­публиканского бюджета наряду с городом Алматы, Атырауской и Мангистауской областями. По итогам 2014 года Астана впервые за время своего существования вышла на уровень самодостаточности. Собственные доходы в бюджет города в 2014 году составили 164,3 млрд тенге. Планируется, что уже в нынешнем году Астана перечислит в государственный бюджет страны около 7,5 млрд тенге.



Кроме того, развитие экономики дает толчок социальному развитию Астаны. Среднемесячная заработная плата астанинцев в первом квартале 2015 года составила 171,5 тыс. тенге, а уровень безработицы – 5,1%.



Астана сегодня – это не только изыс­канная архитектура, но и образец экологически чистого мегаполиса. Глава государства дал поручение создать вокруг Астаны «зеленый пояс». В результате проводимых с 1997 года работ площадь лесонасаждений вокруг столицы сегодня составляет порядка 70 тыс. гектаров, из которых около 15 тыс. находятся в самом городе, остальные 55 тыс. – за его пределами. К 2020 году площадь насаждений будет доведена до 100 тыс. гектаров. Глава государства лично контролирует ход реализации данной инициативы.

Еще одна важная инициатива Главы государства – это создание продовольственного пояса вокруг Астаны. По данной программе в текущем году запланирована реа­лизация 13 проектов на общую сумму 38,4 млрд тенге.



Президент уделяет много внимания становлению Астаны в качестве научно-образовательного центра Евразии. В текущем году состоялся исторический первый выпуск студентов Назарбаев Университета: 446 человек получили дипломы бакалавров и право работать в самых разных отраслях. В их лице наша страна получила новое поколение всесторонне подготовленных, квалифицированных специалистов. Общее количество студентов в семи школах с момента основания университета возросло до 2 800 человек. Ежегодно обладателями гранта на обучение становятся 500 человек.



Благодаря усилиям Главы государства Астана укрепляет свою роль на международной арене. На территории нашего города состоялись такие мероприятия высочайшего уровня, как первый в ХХI веке саммит ОБСЕ, юбилейные саммиты ШОС и ОИС, зимняя Азиада, съезды лидеров мировых и традиционных религий. В столице ежегодно проводится Астанинский экономический форум, который представляет собой диалоговую площадку для обсуждения и решения глобальных проблем, не имеющую аналогов по своему масштабу и спектру охваченных тематик. В настоящее время в центре мирового внимания – проведение международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане. Уже в нынешнем году мы переходим в активную фазу ее подготовки. Необходимо отметить, что построенные объекты, культура менеджмента, все это после проведения ЭКСПО-2017 будет использовано для базирования международного финансового центра "Астана", который будет работать по аналогии с финансовым центром в Дубаи.



Все, чего Астана достигла за 17 лет и наша страна в целом за годы независимости, – это результат огромных усилий Президента страны. Под руководством Елбасы наше государство в кратчайшие сроки сумело построить открытую, динамично развивающуюся экономику, органично интегрироваться в мировое хозяйство. Экономика Казахстана – крупнейшая экономика в Центральной Азии, вторая экономика постсоветского пространства. Экономический рост приобрел устойчивый характер. Казахстан является инициатором и участником евразийской интеграции. В конце нынешнего года, спустя 19 лет переговоров, Казахстан станет полноправным членом ВТО. В то же время Казахстан, как и другие страны, оказался подвержен всем тем процессам, которые в настоящее время происходят в мировой экономике. Предвосхищая наступление острой фазы мирового экономического кризиса, Глава нашего государства в своем Послании "Нұрлы жол – путь в будущее" сформулировал новую экономическую политику страны, основанную на инфраструктурном развитии, продолжении курса индуст­риализации во вторую пятилетку и реализации антикризисных мер по поддержке отдельных секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на внешних рынках.



Нестандартный и сильный ответ на глобальные вызовы заключен и в выдвинутых Елбасы пяти институциональных реформах. Первое направление – это формирование современного, профессионального и автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услуг. Второе – обеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственнос­ти, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств, который в конечном итоге станет основой для экономического рос­та. Третье – индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации. Четвертое – нация единого будущего. Пятое – транспарентное и подотчетное государство.



Для реализации реформ разработан План нации "100 конкретных шагов", который является одно­временно ответом на глобальные и внутренние вызовы и инструментом по вхождению в тридцатку развитых стран мира.



Таким образом, сегодня с особенной яркостью высвечивается вклад Елбасы в становление нашего молодого государства. Благодаря его мудрой и дальновидной политике наша страна стала динамично развивающейся экономикой, страной, которая день ото дня повышает свой авторитет на международной арене. Безусловно, перед нами стоят еще более масштабные задачи, требующие консолидации всего казахстанского общества. Такой консолидирующей силой и является Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации Нурсултан Назарбаев.