Контроль над пропуском радиационных материалов на границе с КНР усилит Казахстан

Сенат на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на расширение сотрудничества в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

Задачей документа является установление правовой базы в области таможенного контроля в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики.

Отмечается, что ратификация данного соглашения позволит расширить и углубить сотрудничество сторон в области проведения таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов.

«Кроме того, ратификация обеспечит более конкретное и эффективное правовое регулирование вопросов, касающихся процедуры предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов между Казахстаном и Китаем», - отмечается в заключении к документу.