Контрольное задание для школьников возмутило казахстанцев
Пользователей соцсетей возмутило одно из контрольных заданий для учеников седьмых классов. В рамках СОЧ по русскому языку казахстанским школьникам предложили написать сочинение на тему: "Какими качествами должен обладать человек, который смог бы управлять всем миром?". Некоторые решили, что таким образом "детей готовят к жизни без государств". Это не так, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
В Министерстве образования и науки РК эти предположения опровергли.
"Тема позволяет выявить уровень формирования духовных ценностей у обучающегося, его мировоззрение, определить по содержанию положительные и негативные ориентации подростка. Поэтому тема считается оправданной. Можно было дать альтернативные формулировки: "Какого правителя уважает современное общество?", "Идеал руководителя: какой он?", – сказано в ответе МОН.
В ведомстве пояснили, что эссе ставит перед школьником вопросы: "Как вести себя и какие ценности важны, если ты имеешь власть на любом уровне, даже на самом высоком", "Есть ли у меня эти ценности, правильно ли я себя позиционирую в этом мире, где столько коммуникаций, столько взаимодействия, столько разных мнений и решений на уровне власти".
Также в министерстве подчеркнули, что подобные работы позволяют понять, может ли подросток выразить свою точку зрения на происходящее в стране и мире, способен ли он дать оценку событиям, которые наблюдает в жизни.
"Негативно настроенные подростки выявятся по выполненным заданиям, и необходимо будет вести с ними работу, сопровождение, понять их проблемы и помочь разобраться в них. Понимание и формирование ценностей важно и в таких ситуациях", – считают в МОН РК.
Кроме того, задание также содержит требования к грамматической структуре сочинения.
В МОН РК не исключают, что в будущем формулировка задания может измениться: "…Но смысл, заложенный в формулировке, должен оставаться, так как важно формирование понимания у старших школьников важности таких ценностей, как справедливость, гуманизм, высоконравственность, ответственность. При изучении литературных произведений обучающиеся часто обсуждали данную проблему в контексте роли личности в истории, изучения общечеловеческих ценностей".