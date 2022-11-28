Концерт памяти Eркегали Рахмадиева прошел в столице

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Артисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева выступили на концерте «Eл еркесі – Eркеғали», передает официальный сайт столичного акимата.

Фото: пресс-служба филармонии

Перед началом представления в фойе развернулась биографическая выставка о выдающемся казахстанском композиторе, которая вызвала интерес публики

В музыкальном вечере, организованном в честь присвоения учреждения имени известного композитора, приняли участие известные солисты и творческие коллективы столичной филармонии.

На сцене блистали народная артистка РК Нуржамал Усембаева, заслуженные деятели РК Азамат Желтыргузов, Бибигуль Жанузак, струнный квартет имени Газизы Жубановой и другие талантливые исполнители. В исполнении артистов прозвучали популярные сочинения маэстро, в том числе фрагменты из опер и симфонические кюи.

По словам артистов, творческая деятельность маэстро с 2004 года была тесно связана со столицей. До последних дней Еркегали Рахмадиев щедро передавал опыт и знания своим ученикам.

Важным культурным событиям стало присвоение его имени Большому залу Казахского национального университета искусств, где он преподавал композицию.

На творческом вечере присутствовала супруга композитора Клара Рахмадиева, которой он посвятил лирический романс «Таң самалы».

«Концерт прошел, словно, на одном дыхании. В программе музыкального вечера астанчане оценили произведения Рахмадиева и его учеников. Он заботился о своих студентах как о детях. Многие музыканты называли его отцом. Мой супруг оставался верен своим нравственным убеждениям до конца жизни», – сказала она.

После завершения концерта меломаны высказались о том, как многогранное творчество композитора повлияло на национальную музыкальную культуру.

«Еркегали Рахмадиев – великий казахский композитор. О нем можно много говорить, так как он оставил большое творческое наследие. Я исполняла большое количество его вокальных композиций. Одним из моих любимых сочинений стал лирический романс «Таң самалы», завоевавший популярность в исполнении Розы Баглановой. Славная память о нем навсегда останется в его музыкальных произведениях, – пояснила народная артистка Казахстана Хорлан Калиламбекова.

Напомним, в текущем году музыкальная общественность празднует 90-летие со дня рождения выдающегося казахстанского композитора, педагога и общественного деятеля Еркегали Рахмадиева.

Многие его произведения стали знаковыми для национальной композиторской школы Казахстана - это симфонические күй «Дайрабайдың күйі» и «Құдаша-думан», оперы «Қамар-сұлу», «Алпамыс» и «Абылай хан», а также многочисленные романсы и песни.

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