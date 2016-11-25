​Копить, инвестировать и тратить с умом

Деньги – это хорошо!

В Казахстане самое время развивать культуру накоплений. Сверхобогащение, как это было раньше, уже нереально, но и тяготы финансового дна, как утверждают в Правительстве, мы уже прошли. Надо бы учиться управлять своими финансами, делая ставку на целевое использование и приумножение за счет государства и финансовых институтов.

Тягу к накопительству, которой отличались все советские граждане, отбила разруха 1990-х, когда в одночасье заначки миллионов людей превратились в макулатуру. Историю об обесценившихся сбережениях хорошо помнят почти все люди трудоспособного возраста: либо они сами, либо их родители потеряли тогда накопленный годами капитал.

Доверие к экономике подвергалось испытаниям еще не раз. Нам пришлось пережить финансовые кризисы 1999 года, когда вкладчики активно забирали свои накопления из банков, и депозиты населения сокращались, и 2008–2009 годов, вслед за чем последовали беспрецедентные антикризисные меры Правительства, постепенно выровнившие ситуацию в экономике страны.

Но осадок, как говорится, остался. Казахстанцы все еще неохотно делают запасы на «черный день», а уж тем более планируют предстоящие расходы по более позитивным программам. Тем не менее реалии таковы, что сегодня нужно переходить от политики экономии к политике сбережений.

Сберегать – значит тратить деньги, но с умом. Только на важные цели и вещи. Исключая ненужные и пустые расходы. Контролируя и учитывая все свои финансовые потоки, планируя бюджет. И если есть хоть какая-то возможность сберегать, то лучше в качестве способа накопления денег воспользоваться именно ей.

Простой пример: у нас люди копят «на старость», «на прибавку к пенсии». А японцы копят «на путешествия после выхода на пенсию». Вот и получается, что наши в своей старости не знают, что такое путешествия, а японские пенсионеры в путешествиях не замечают старости. Поэтому нужно копить и откладывать деньги только под конкретные цели и только с позитивными мыслями.

И будет доступен заветный диплом

Одной из самых благородных и перспективных целей, ради которых стоит копить деньги, является обучение. Как ни крути, но высшее образование сегодня должно быть платным, а хорошее высшее образование – дорогим! Поэтому о перспективе его получения должны задумываться не только родители старшеклассников, но также мамы и папы дошколят, для которых, на первый взгляд, обучение в вузе – далекая перспектива.

Отрадно, что казахстанские родители в рамках Государственной образовательной накопительной системы получили возможность не просто откладывать свои сбережения на будущее обучение детей, но и увеличивать их за счет приличной (5–7%) премии государства и банковского вознаграждения. С 2013 года открыто порядка 16 тыс. образовательных депозитов, и их число постоянно растет, так как становится ясно, что лучше откладывать сегодня, чем брать кредит завтра.

Во-первых, никому неизвестно, что случится в будущем. Сегодня мы молоды, работоспособны и получаем хороший доход. Однако где гарантия того, что все это сохранится к тому времени, когда нашему ребенку необходимо будет давать путевку в самостоятельную жизнь? Накопления в этом смысле послужат подушкой безопасности при самом неблагоприятном развитии событий.

Во-вторых, даже если никаких ухудшений не произойдет, инвес­тирование способно значительно сократить наши расходы, потому что часть суммы в этом случае «зарабатывают» сами деньги.

В-третьих, важная задача родителей – по максимуму обеспечить ребенку возможность выбора. Легко оплатите местный институт? Накопите на лучший вуз страны. Обуче­ние в Казахстане не проблема: попробуйте подготовиться к возможности отправить свое чадо в Оксфорд или Гарвард.

И главное: даже если ваш ребенок настолько гениален, что за него будут сражаться лучшие университеты мира, он всегда с благодарностью примет от вас в подарок квартиру или путешествие, приобретенные на накопленные, но не пригодившиеся деньги. А ведь для этого требуется просто как можно раньше откладывать подъемные для семейного бюджета суммы. Начать, например, с 10–20 тыс. тенге, приносить в банк пятую часть от зарплаты или праздничную премию и точно знать, что на дипломе ребенка удастся сэкономить от 30 до 70%. Именно такие возможности дает ГОНС, оператором которой является АО “Финансовый центр” Министерства образования и нау­ки РК.

С учетом ситуации на фондовых рынках, банковские депозиты остаются надежным источником сбережений. Они защищаются государством, образовательный вклад застрахован Казахстанским фондом гарантирования депозитов (с ограничением до 10 млн тенге). Ставки по вкладам растут. Сумма вознаграждения банка и премии государства капитализируются.

А как у них?

Подобная система действует в Бельгии, Малайзии, Канаде, Нидерландах, Испании, Швеции, Великобритании и США. Там такие накопительные депозиты называют персональными счетами на образование. Государства поощряют вложения семей на персональные счета различными налоговыми льготами.

Последний опрос в Латвии, проведенный Институтом финансов Swedbank, показал, что 91% ее жителей считают важным создание накоплений, проявляя в этом плане наибольшую сознательность среди стран Балтии (в Литве – 90%, в Эстонии – 86%). При этом растет желание не только приступить к созданию сбережений, но и увеличить откладываемые суммы.

“Сознательность жителей Латвии основана не только на горьком опыте кризисных лет, но и на понимании важности создания накоплений, готовности взять на себя ответственность за собственное будущее и желании обеспечить себе финансовую защищенность на случай непредвиденных жизненных поворотов. Поэтому радует, что культура накоп­ления в Латвии неуклонно укреп­ляется”, – отмечается в отчете Института финансов Swedbank.

Самые бережливые среди других европейцев – жители Германии. Как показывает статистика, в среднем немцы откладывают по 180 евро в месяц, или 10,5% от своего годового дохода. Это именно тот процент вкладов, который рекомендуют консультанты по финансовым вопросам. В первую очередь немцы копят для детей и откладывают в пенсионный фонд.

Французы тоже ценят каждый заработанный евро. Готовясь к крупным покупкам, они тщательно ­изучают буклеты, проводят анализ рынка и даже собирают сметы у различ­ных продавцов или поставщиков. Из-за такого отношения французов часто считают жадными. Но это не совсем так. Просто у них каждый потраченный цент должен быть оправдан.

С самого детства маленьких американцев приучают рассчитывать во всем, в том числе и в финансах, только на себя. Поэтому, вырастая, жители США стараются накопить деньги на все, что только можно, и выгоднее вложить их. Большинство американцев откладывают деньги себе на пенсию. Заранее заботятся они и об образовании своих детей. Как только в семье появляется ребенок, многие открывают специальный счет.

На Западе вообще широко распространены программы по учету финансов, дети изучают их со школы. У нас же каждое поколение начинает жизнь заново. Эксперты призывают создавать культуру накоп­лений, передавать своим потомкам квартиры, землю, картины, ценные бумаги, деньги на образование. То есть создавать в семье активы, которые со временем не потеряют свою ценность и смогут вызывать гордость за своих прозорливых родителей.