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Коронавирус выявили у 93 школьников в Казахстане за сутки
У 93 школьников выявили коронавирус в Казахстане за сутки (на 20 ноября), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве.
"За последние сутки в стране коронавирус обнаружен у 93 школьников. Из них 70 учеников – на онлайн-обучении, остальные учатся в офлайн режиме", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 1 сентября по 20 ноября 2020 года у 1251 казахстанского школьника был зарегистрирован COVID-19.
Из них 256 школьников обучаются в дежурных классов, на дистанционном обучении - 895 человек.