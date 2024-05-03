Самую глубокую голубую дыру на планете обнаружили в Мексике

В мире, Наука
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глубина подводной пещеры "Таам Джа" составляет более 420 м

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исследователи обнаружили в водах Мексики недалеко от полуострова Юкатан самую глубокую в мире голубую дыру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным портала Infobae, глубина подводной пещеры "Таам Джа" составляет более 420 м, это существенно превосходит другие известные подводные воронки, например, находящуюся в Южно-Китайском море голубую дыру "Санша Юнлэ" (301 м).

Как пишет портал, несмотря на "загадочный и устрашающий внешний вид", голубые дыры считаются "оазисами биоразнообразия", поскольку представляют собой среду обитания кораллов, моллюсков, морских черепах, акул и других подводных организмов.

Ученые называют голубыми дырами подводные пещеры, чаще всего, карстовые воронки, заполненные водой и находящиеся ниже уровня моря. Свое название они получили из-за контраста глубокой темно-синей воды и светлой воды океана вокруг них.

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