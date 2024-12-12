Кошанов: Наша общая цель – усердно трудиться на благо будущего нашей страны

Фото: пресс-служба партии

В этом году литературное состязание было посвящено 100-летию писателя, классика казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева.

В своем приветственном слове спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделяет вопросам национальной культуры и литературы. В частности, в прошлом году президент восстановил звание «Народный писатель Казахстана», а также по его инициативе со следующего года 23 апреля будет отмечаться как Национальный день книги.

«Конкурс «Ұлы дала», организованный партией «AMANAT», является продолжением политики главы государства по системной и всесторонней поддержке национальной литературы. Наш конкурс уже стал стимулом для развития отечественных талантов. В этом году он посвящен 100-летнему юбилею классика казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева. В честь этого события в течение всего года при поддержке Президента в стране прошли масштабные мероприятия. В родном городе писателя был открыт памятник. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась конференция, посвященная 100-летию Б. Сокпакбаева», – сказал председатель партии.

Ерлан Кошанов особо отметил, что партия «AMANAT» постоянно поддерживает деятелей литературы, как молодых авторов, так и уже состоявшихся писателей.

«Наша общая цель – служить народу, усердно трудиться на благо будущего нашей страны. И настоящий пример честного служения интересам народа и государства демонстрирует наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Он придает особое значение таким ценностям, как справедливость, честность, патриотизм, трудолюбие, в том числе честный труд. Потому что эти ценности укрепляют духовные скрепы народа. Я уверен, что эти ценности и позитивные изменения в стране должны находить достойное отражение и в ваших произведениях», – сказал спикер Мажилиса, обращаясь к участникам мероприятия.

Конкурс «Ұлы дала» проводится в пятый раз подряд и за это время уже успел стать доброй традицией. В этом году отбор работ проводился с 1 августа по 30 октября, в финал было отобрано 150 произведений. Все они были размещены на сайте аikyn.kz в специальной рубрике «Ұлы дала байқауы».

В номинации «Поэзия» первое место занял поэт, руководитель adebiportal.kz Ыкылас Ожайулы, второе место – поэт, журналист Мухтар Кумисбек, третье место – акын, журналист Ислам Кабулулы.

В номинации «Проза» лучшей была признана писатель, педагог Гульжан Канаткызы, второе место занял писатель, учитель Рамазан Жеткизгенулы, а третье место занял писатель Токтарали Танжарык.

Серикжан Нурбакытулы победил в номинации «Произведение для детей». Второе место досталось писателю Айнур Омаровой, а третье – поэту и театроведу Абилю Нурисламу.

В номинации «Драматургия» первое место занял драматург Колганат Мурат, второе – писатель Рахат Алишер, третье – поэт Акжан Аманжол.

Акерке Асан одержала победу в номинации «Литературная критика», второе место занял поэт, критик Тлеубек Батыс, третье – Арман Адильбек.

Кроме того, специальной премии «Үш бәйтерек» в честь 130-летия Ильяса Жансугурова, Сакена Сейфуллина и Беимбета Майлина удостоен поэт Алмас Темирбай. Писатель и переводчик Жадыра Шамуратова получила специальную премию «Алаш аманаты». А специальную премию в честь 100-летия Бердибека Сокпакбаева получил поэт, литературовед Алтынбек Мерсадык.

Стоит отметить, в рамках конкурса также была организована выставка, посвященная Бердибеку Сокпакбаеву. Сотрудники историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева привезли в Астану первые издания произведений, документы и личные вещи классика детской литературы.