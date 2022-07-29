"Космический" Алтайский край

Космический край

Приглашение в пресс-тур на Алтай вылилось в сотни фотографий на телефоне и такое же количество бесценных воспоминаний.

Рахмет Димашу

Посещение Алтайского края было организованно в рамках проекта #большечем30, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан.

Алтай я для себя представляла весьма туманно. Конечно, слышала: это – место силы, в котором легко поймать энергию космоса, а от тамошнего воздуха кружится голова – настолько он чистый. Обмолвилась на работе, куда я еду. И оказалась засыпанной восторженными ахами коллег: «Как тебе повезло!» Оказалось, что для многих попасть на Алтай – самая настоящая мечта… «Вези мед и шишки!», – дали мне наказ в редакции.

Пересказывать путевые перипетии не стану – границу пересекли без проблем, дружелюбно обнюханные овчарками по обе ее стороны. Скажу только, что навсегда в моей памяти останутся бескрайние поля подсолнухов, разливами жидкого золота убегающие до самого горизонта.

Наша группа – 11 казахстанских журналистов из трех городов, возглавляемая Александром Дяченко, вице-консулом Генконсульства РФ в Усть-Каменогорске, – добралась до барнаульской гостиницы уже в легких сумерках. А с утра пораньше мы выдвинулись в Алтайский государственный университет. Признаться, я ожидала более неформальную встречу со студентами из Казахстана, а оказалось, что мы удостоились чести поприсутствовать на полноценной конференции с участием руководства вуза – проректора по развитию международной деятельности Романа Райкина проректора по учебной работе Евгении Ждановой. Ну и, конечно, самих студентов-казахстаннцев, которые, кстати, на просьбу рассказать, как им живется вне родины, стеснялись лишь поначалу. А потом, освоившись, выдавали эмоции: учиться в алтайском вузе нравится, и друзей нашли, и казахские гостинцы из дома с ними делят, и гимн Казахстана петь научили. Одно беспокоит: будет ли котироваться российский диплом на родной земле?

Насчет последнего можно не беспокоиться: диплом соседнего государства в Казахстане никто не отменял. Но только ли в дипломе дело? Возьмут тебя на работу или нет, зависит не только от «корочки», но и от того, что отложилось в голове. Судя по всему, у казахстанских студентов, обучающихся в алтайских вузах, все в порядке: многие учатся на «отлично», кто-то получает тут уже второе высшее, кто-то продолжит обучение в магистратуре.

Что касается самого АлтГУ, то у него на территории нашей страны 30 университетов-партнеров. Он славится подготовкой специалистов по приоритетным направлениям развития экономики регионов Казах­стана и России, являясь опорным университетом в трансграничном пространстве РФ и Центральной Азии. По статистике, больше всего казахстанских студентов обучаются в вузе на направлении гуманитарных наук – 351 человек. Еще 204 – в институте географии. Всего же в стенах вуза учатся 1 080 граждан РК. При этом, как отметил Роман Райкин, АлтГУ не ставит целью оставить в России получивших здесь образование казахстанских студентов: опыт и знания многие из них забирают домой, что в любом случае благотворно сказывается на сотрудничестве наших стран.

Особое внимание на встрече было уделено деятельности научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», международному сообществу ученых, экспертов, исследователей, объединенных идеей изучения и сохранения культурно-исторического единства тюркских, алтайских, монгольских народов. Тут у наших стран также множество точек пересечения, казахстанские ученые и целые вузы активно вовлечены в совместную деятельность. Среди них – КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева. Кроме того, как отметила руководитель информационного центра Юлия Явинская, Казахстан лидирует и по частоте упоминания тюркской темы в СМИ. И тут вне конкуренции наша газета: на страницах «Казахстанской правды» мы регулярно пишем о тюркском мире. Да и еще одна крепкая основа у нас есть: генеральный директор ТОО «Егемен Қазақстан»(куда входит «Казправда») Дархан Қыдырәлі – президент Международной Тюркской академии. Последний факт заинтересовал тюркологов особо – «Давайте дружить!».

Удалось побеседовать и с главой центра казахского языка и культуры в Барнауле Муратом Бекмуратовым.

– Наша задача – сохранить язык и культуру. Мы и танцуем, и поем, и участвуем во всероссийских фестивалях, занимая призовые места, причем исключительно под оригинальную живую музыку, - рассказывает Мурат Серикович. – Наша семья растет, недавно мы переехали в помещение побольше, потому что интерес к казахской культуре очевиден. Учить язык приходят русские ребята, местные, барнаульские, один парнишка прекрасно играет на домбре. А знаете, кто в том числе способствует этому интересу? Наш Димаш Кудайберген! Рахмет ему тысячу раз – он популяризирует казахский язык во всем мире!

Вместе с тем есть у алтайских казахов и сложности: для того, чтобы преподавать казахский язык в алтайских школах, учебники должны быть выпущены только в РФ, под контролем Рособрнадзора. Работа над этим идет уже несколько лет, 22 автора трудились над созданием российского Әліппе. На первое время нужна будет тысяча экземпляров для 6 районов.

Просто космос!

Честно скажу: рассказать об Алтае вот так, вкратце, невозможно. Хочется ведь обо всем: и о барнаульской Горной аптеке, где миловидная девушка-экскурсовод проведет вас по двум этажам музея, уставленного баночками-скляночками и где вы узнаете, что седина – это болезнь; и о кирпичной арке по улице Толстого – бывшей тюремной камере, где на затертых глиняных брусках до сих пор видны фамилии тех, кто попал в молох массовых арестов 30-х годов; и о женской гимназии, универмаге «Красном»; и о, уж простите за суровый материализм, промышленной зоне Бийска.

Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова – просто космос! Знаете, это бесценно, когда за делом, подвигом не пропадает личность человека. И в музее это особо подчеркнуто: есть Титов-космонавт, герой, любимец народа, а есть Титов-муж, лепящий пельмени на кухне; есть Герман Степанович – друг, коллега. В коллекцию включены даже такие «земные» вещи, как бритва и чернильница второго космонавта планеты.

Ну и, конечно, какой Алтай без Белокурихи?! Это, наверное, как приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню. Кстати, имя города-курорта переводится с алтайского языка как «рябиновый мост». Правда, это далеко не единственная трактовка, есть, например, объяснение, что в названии обыгрываются курящиеся над теплыми источниками испарения.

И тут тоже свой космос. Не стоит ожидать увидеть в этих краях растительное разнообразие сродни ботаническому саду. Нет, здесь красиво по-своему: терренкуры обрамлены такой сочной зеленью, что порой не верится в живую яркость красок. Валуны поражают своими размерами, но не пугают, наоборот, на них хочется устроиться поудобнее и замереть, любуясь, растирая меж пальцев ароматные пихтовые хвоинки. Бурундуки чувствуют себя хозяевами леса и деловито рассматривают гуляющих: где угощение?

Сюда надо ехать за умиротворением и волшебством. Ты делаешь глубокий вдох, еще один и постепенно начинаешь распознавать: вот запахло еловой смолой, а сейчас – полынью, а еще ручьем, сосновыми шишками и... чем-то необъяснимо важным. Последнее хочется удержать в себе как можно дольше, а потому дышишь, дышишь полной грудью…

Финал нашей поездки пришелся на финал же «Шукшинских дней на Алтае». Не знаю, как для других, но для меня этот фестиваль стал открытием: ты и помыслить не мог, что такое с тобой когда-нибудь произойдет, а оно взяло и случилось!

Случилось ярко и громко. Закрытие «дней» – это в первую очередь праздник. Вот представьте, как у нас отмечают Наурыз: от души, с музыкой, танцами. Так и в Сростках, в родном селе Василия Макаровича, во всю широту души гуляют главное культурное событие этих мест.

В этот день состоялась презентация межмузейного выставочного проекта «Василий Шукшин – Виктор Астафьев. Перекресток судеб», в библиотеке прошла творческая встреча с писателями. Нам же удалось побывать на экскурсии в крохотном домишке великого писателя: две комнатки, беленая печка, фото на стене, швейная машинка матери – все это трепетно берегут на родине гения алтайской земли.

Само закрытие фестиваля прошло на горе Пикет, там, где монументальная бронзовая фигура Василия Шукшина с легкой, как мне показалось, грустью смотрит на происходящее вокруг. По импровизированной крас­ной дорожке прошлись почетные гости, со сцены прозвучало много хороших слов, были розданы награды. Василий Шукшин продолжает жить в сердцах уже нескольких поколений.

Домой ехали полные впечатлений. Долгая и не самая легкая дорога лично у меня скрасилась воспоминаниями. Восход встречали уже в Усть-Каменогорске, на набережной, кутаясь от утренней свежести. Дома!