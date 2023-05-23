Костанаец самовольно закрасил дорожную разметку

Житель Костаная с помощью черной краски закрасил часть сплошной разметки, сделав из нее прерывистую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент полиции.

Фото: ДП Костанайской области

Полицейские установили мужчину, испортившего дорожную разметку.

В департаменте отметили, что это не единичный подобный случай.

"Подобное самовольное вмешательство в организацию дорожного движения создает условия для совершения ДТП, которые как следствие, приносят гражданам значительный материальный ущерб, а в иных случаях причиняют вред здоровью или приводят к гибели людей. Поэтому такие действия будут жестко пресекаться, с привлечением виновных к установленной законом ответственности", - отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

По статье 630 КоАП РК предусмотрен штраф на физических лиц в размере двух, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей, добавили в полиции.