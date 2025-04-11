В столице Республики Татарстан — городе Казань — прошёл международный турнир по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из России, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Польши, Беларуси, Сербии и Китая. Турнир проводился в восьми весовых категориях, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Одним из участников соревнований стал ефрейтор Арман Жунусов — военнослужащий воинской части 6697 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан. Он выступал в весовой категории до 73 кг и занял почётное третье место.

— Для меня участие в соревнованиях по гиревому спорту стало не только спортивным испытанием, но и возможностью проверить свои силы, выносливость и умение работать в команде. В нашей воинской части мы всегда стремимся поддерживать высокий уровень физической подготовки, и такие мероприятия, как этот турнир, помогают нам не только улучшить физическую форму, но и укрепить дух товарищества, — поделился своими впечатлениями Арман Жунусов.

К слову, все победители турнира были награждены медалями, грамотами и ценными призами.