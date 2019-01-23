​Коварная непогода

Тревожные сообщения от службы по чрезвычайным ситуациям посыпались к вечеру 20 января. В связи с сильной метелью дорожные службы начали закрывать одну трассу за другой. Чуть поз­же стало известно: в снежных заносах встали 231 автомобиль, около 700 человек нуждаются в помощи.

– Затор образовался на респуб­ликанской трассе Алматы – Усть-Каменогорск, – рассказал руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов. – Встали 10 автобусов, 143 грузовых автомобиля и больше 40 легковых. Первыми на помощь поспешили сотрудники районного отдела ЧС, следом выехала снегоочистительная техника из Урджара, Аягоза и Усть-Каменогорска.

Для эвакуации пассажиров, прежде всего детей и женщин, были подготовлены помещения в школах, колледже и больнице села Таскескен. Около 70 человек приняли у себя в кафе местные предприниматели, еще 60 человек разместили в своих домах сельчане. Для 190 пассажиров, отказавшихся покинуть транс­порт, районная исполнительная власть организовала питание. Водителям грузовиков помогли с дизтопливом.

Похожую помощь для 150 пассажиров из 6 автобусов организовал акимат Аягозского района.

К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Как сообщили в департаменте по ЧС Восточного Казахстана, к середине дня 21 января обстановка стабилизировалась. Все автомобили и автобусы продолжили путь.

– Участок между 615 и 768 километрами дороги Алматы – Усть-Каменогорск открыт для всех видов транспорта, – отметили в департаменте. – Также возобновилось движение для всех видов транспорта на участке республиканской дороги от села Таскескен до границы КНР.