Красавицы спасут мир

Накануне Международного женского дня в ДЧС СКО был объявлен конкурс «Азаматтық қорғау аруы-2023», в котором приняли участие сотрудницы ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Петропавловска» (СПиАСР). Яркие фотографии участниц в Instagram заставляют восхищаться и гордиться каждой из них. Улыбки, сияющие глаза и брутальная форма радуют, вдохновляют и… успокаивают! Потому что такие девушки точно придут на помощь и обязательно спасут.

У женщин в ДЧС разные профессии, они в совершенстве владеют ими, дорожат рабочими местами, ежедневно доказы­вают профессионализм, проявляют стойкость и терпение, всем своим видом олицетворяя долг, мужест­во и отвагу.

– Всего у нас трудятся 64 женщины, из них 11 – в отпуске по уходу за ребенком, – рассказывает начальник отдела кадровой политики ГУ «СПиАСР ДЧС СКО» Руслан Нуртазин. – В финальный этап фотоконкурса прошли 18 девушек. Участвуют сотрудницы оперативно-спасательного отряда, кадровой службы, службы финансов и госзакупок, психологи, диспетчеры, радиотелефонисты. Акцент делается не только на женской красоте, но и на атрибутике спасательной службы.

21 год в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Петропавловска трудится прапорщик гражданской защиты Жания Нуртазина. На рабочем столе диспетчера несколько телефонов, которые звонят почти беспрерывно. Жания Ермековна терпеливо отвечает на каждый звонок. Работа ответст­венная, ведь по 101 звонят не просто так: у кого-то случился пожар или утечка газа, кто-то не может выбраться из снежного заноса… Нужно обладать железной выдержкой, чтобы успокоить людей, дать верный совет. Не каждый мужчина справится с такой работой, а Жания Нуртазина сдает каждую смену без замечаний. У них с Русланом Нуртазиным растут две дочери и пятилетний сын.

22 года работает диспетчером Гульжанар Бекешева. 18 лет – стаж работы старшего инспектора отдела кадровой политики Жазиры Курмановой. Они не испугались вступить в «борьбу» с коллегами, которые много позже пришли на работу в ДЧС.

Психолог службы пожаротушения старший лейтенант гражданской защиты Александра Юдаева начинала трудовой путь в сфере образования, но после декретного отпуска пришла сначала в водно-спасательную службу, затем в службу пожаротушения.

– Моя работа, – рассказывает Александра, – это не только выез­ды на места происшествия в случае пожара, но и сопровождение личного состава: тестирование, диагностика, тренинги, тимбилдинги. Выезжаю я только на крупные происшествия, где есть либо эвакуация, либо кто-то погиб и нужно оказать экстренную психологическую помощь родст­венникам. Помню, погибли на пожаре в Рабочем поселке дети и отец, в живых осталась только мама семейства. Мне стоило большого труда увести эту женщину с места ЧС…

– Почему вы решили работать в силовых структурах?

– У меня отец работал в органах внутренних дел, поэтому с детства хотелось помогать людям и носить форму с погонами.

– Каким должен быть характер ваших сотрудников?

– Чтобы работать в ДЧС, нужны смелость и решительность. Не скажу, что я мягкая, но гибкая. Сотрудники у нас разные, к каждому приходится искать свой подход.

– А дома вы какая?

– Дома я строгая мама. У меня дочь 12 лет и два сына помладше. Хочется, чтобы дети учились хорошо, хотя с годами становлюсь более терпимой.

– Кроме работы, что еще увле­кает вас?

– Занимаюсь йогой, чтобы поддерживать баланс души и тела.

– Надеетесь победить в этом фотоконкурсе?

– Я участвую не ради победы. Хочу доказать самой себе, что еще могу участвовать в конкурсах красоты, будучи мамой троих детей.

– Вы, кажется, единственная, кто сфотографировался не только в форме, но и в платье. Почему?

– Чтобы подчеркнуть, что мы не только сотрудники, но еще и «девочки-девочки»…

Сделать качественные снимки участницам фотоконкурса помогала юрис­консульт Анастасия Торопова.

– Не все тотчас согласились участвовать в конкурсе, – уточняет Руслан Нуртазин. – Но вот теперь, когда под фотографиями пошли «лайки», появился азарт.

«Мисс граж­данская защита-2023» определится по итогам голосования в Instagram. Победительницы получат дипломы и ценные подарки.