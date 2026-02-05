«Красивые» госномера стало возможным оформить онлайн

Цифровизация,Госуслуги,Авто
139

Оформление заявки осуществляется полностью в онлайн-формате и занимает несколько минут

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила о запуске в мобильном приложении ЦОН нового цифрового сервиса – онлайн-заказа государственных регистрационных номерных знаков, передает Kazpravda.kz

- С 1 января 2026 года в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс Республики Казахстан расширен перечень доступных регистрационных номерных знаков транспортных средств. В него включены так называемые «желаемые» и «зеркальные» номера, что связано с растущим интересом граждан и необходимостью расширения возможностей выбора при регистрации автомобилей.

В целях повышения доступности услуги реализована возможность выбора и заказа государственных номерных знаков через мобильное приложение ЦОН, как альтернативное «окно» приема заявлений в онлайн режиме. Новый сервис позволяет гражданам дистанционно, без личного посещения специализированных ЦОНов, подать заявку на получение номерного знака с желаемой комбинацией, - говорится в информации.

Оформление заявки осуществляется полностью в онлайн-формате и занимает несколько минут. Пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении ЦОН, выбрать сервис заказа госномера и ввести желаемый номер и серию. Регион определяется автоматически в соответствии с местом регистрации заявителя.

В случае если номер свободен, пользователю предлагается произвести оплату и выбрать удобное отделение для получения готового номерного знака. Если выбранная комбинация уже занята, система уведомит об этом и предложит ввести другой вариант.

Функционал сервиса реализован с использованием интеграции с информационными системами Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Это позволяет в режиме реального времени проверять доступность выбранного номерного знака. При вводе комбинации система автоматически отображает статус – «свободен» или «занят».

#ЦОН #онлайн #заявка #госномер

