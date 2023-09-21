«Красивый» развод

На скамье подсудимых оказалась 27-летняя сотрудница центра красоты и здоровья. Как рассказали в пресс-службе суда № 2 Усть-Каменогорска, она предлагала женщинам, которые записывались на косметологические процедуры, приобрести годовой абонемент. Заверяла, что расплатиться можно онлайн в рассрочку. Пользуясь доверчивостью горожанок, обманщица регистрировала их в приложении банка, а затем подавала заявки на кредиты.

Как отметили в суде, всего в числе потерпевших 12 человек, ущерб превысил 13 млн тенге. Все деньги косметолог переводила на свой счет.

Суд признал сотрудницу виновной и приговорил к трем с половиной годам ограничения свободы.