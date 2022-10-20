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Красная дорожка развернулась

Елена Левкович

XXVIIІ Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана, открывшийся в столице, посвящен 100-летию выдающейся актрисы театра и кино, народной артистки СССР, лауреату Государственной премии Казахстана Шолпан Жандарбековой.

Шолпан Исабековна была удивительно артистична и органична. На архивных фото, выставленных в фойе Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева, она везде разная. Вот она в образе мольеровской Марианны, а вот, облаченная в белоснежный наряд (он рядом, под стеклом), простирает к небу руки в роли Макпал из «Қозы Көрпеш – Баян сұлу»...

Недаром, открывая фестиваль, министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил: твор­ческий путь Шолпан Жандарбековой – яркий пример верности любимому делу и настоящего профессионализма. Глава ведомства высоко оценил начавшееся мероприятие.

– Этот фестиваль является одним из самых масштабных и значимых проектов в культурной жизни нашей страны. Он призван не только познакомить зрителей с творческими коллективами, но и предоставить возможность молодым актерам, режиссерам и сценаристам ­заявить о себе с большой сцены. Программа фестиваля максимально обширная, что дает всем нам уникальную возможность «сверить часы» по самым актуальным вопросам, – сказал Даурен Абаев со сцены.

Словам министра предшествовал проход казахстанских артистов по красной дорожке. Сразу десять театров, прошедших отбор экспертного совета, принимают участие в фестивале, они готовы представить на суд публики свои постановки. Так, например, Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова привез драму «Джут». А гости с юга – Туркестанский музыкально-драматический театр – представят ­пластическую постановку «Қорқыт». Жюри, состоящее из известных теат­ральных критиков, будет отбирать победителей по семи номинациям.

Фестивальные мероприятия включают «круглый стол» и презентацию книги «Шолпан жұлдыз», посвященной твор­честву Шолпан Жандарбековой, а также презентацию книги народного артиста Казахстана Кадыра Жетписбаева, руководившего театром им. К. Куаныш­баева в 1996–1998 годах и внесшего свой вклад в формирование его репертуара. В день открытия фестиваля состоялась премьера его спектакля «Бала мерген», приуроченная к 80-летию деятеля культуры.

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