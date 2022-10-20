Красная дорожка развернулась

Недаром, открывая фестиваль, министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил: творческий путь Шолпан Жандарбековой – яркий пример верности любимому делу и настоящего профессионализма. Глава ведомства высоко оценил начавшееся мероприятие.
– Этот фестиваль является одним из самых масштабных и значимых проектов в культурной жизни нашей страны. Он призван не только познакомить зрителей с творческими коллективами, но и предоставить возможность молодым актерам, режиссерам и сценаристам заявить о себе с большой сцены. Программа фестиваля максимально обширная, что дает всем нам уникальную возможность «сверить часы» по самым актуальным вопросам, – сказал Даурен Абаев со сцены.
Словам министра предшествовал проход казахстанских артистов по красной дорожке. Сразу десять театров, прошедших отбор экспертного совета, принимают участие в фестивале, они готовы представить на суд публики свои постановки. Так, например, Жезказганский казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова привез драму «Джут». А гости с юга – Туркестанский музыкально-драматический театр – представят пластическую постановку «Қорқыт». Жюри, состоящее из известных театральных критиков, будет отбирать победителей по семи номинациям.
Фестивальные мероприятия включают «круглый стол» и презентацию книги «Шолпан жұлдыз», посвященной творчеству Шолпан Жандарбековой, а также презентацию книги народного артиста Казахстана Кадыра Жетписбаева, руководившего театром им. К. Куанышбаева в 1996–1998 годах и внесшего свой вклад в формирование его репертуара. В день открытия фестиваля состоялась премьера его спектакля «Бала мерген», приуроченная к 80-летию деятеля культуры.