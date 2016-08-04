​Красота стекольного боя

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Стекло и его бой сохраняются в земле, чему свидетельствуют раскопки археологов, тысячи лет. Эти осколки некогда хрупких изделий заполонили бы все вокруг, если бы не шли на переработку. Немалая их часть так и остается лежать на полигонах бытовых отходов. Вот этот невостребованный мусор и решила пустить в дело преподаватель скульптуры и живописи Павлодарского государственного университета Шолпан Садуова, открыв производство по переработке (переплавке) стекла. Позже в этот процесс была вовлечена бывшая студентка преподавателя, которая возглавила совместное ТОО «AlauPavlodar».

– Только в Павлодаре в день накапливается порядка полутора тонны стекольного мусора, который гораздо выгоднее не хранить, а перерабатывать и производить из него новые вещи. Сейчас мы готовим документы для получения субсидий на создание завода по переработке этого сырья, рассчитываем. Соответственно, откроем 16 цехов для переплавки всех видов стекла – от автомобильного и оконного до битых посуды и бутылок. Это экологически чистое производство может разместиться в любом месте Павлодара, так как переработка стекла не выделяет газа или дыма. Для работы плавильных печей требуется только вода и электричество. С сырьем тоже проблем нет. Мы принимаем вторичное, так как его цена очень низкая, соответственно и себестоимость продукции невысокая, – делится планами Ш. Садуова.

Почему в основу творчества и бизнеса легло стекло?

– Всегда считала стекло интересным и одновременно ценным материалом, – говорит Шолпан. – Со студенчества делала различные мелкие сувениры, статуэтки. Даже поступила на факультет скульп­туры и живописи, чтобы не расставаться с увлечением. С годами хобби переросло в что-то большее.

Сегодня ТОО «Alau Pavlodar» занимается производством изделий из стекла: витражи, люстры, посуда, часы, столешницы. Больше всего востребованы сувениры: домбры на подставке, шахматы, статуэтки и особенно – логотипы компаний.

Уже в первый год работы цех по выпуску изделий из стекла достиг рентабельности свыше 100%. Благодаря, как уже сказано, низкой цене стекольного боя.

По словам руководителя ТОО Бахтыгуль Касымовой, сырье обходится практически бесплатно, поскольку есть договоренность с пунктами общественного питания и СТО на поставку стекла. Тем это тоже выгодно: ведь за то, чтобы вывезти твердые бытовые отходы на свалку, им приходилось платить. В дальнейшем фирма планирует создать в Павлодаре пункт приема стекла.

В 2015 году компания воспользовалась поддержкой в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» и получила грант в размере 3 млн тенге на покупку оборудования. А в августе прошлого года, узнав в Центре обслуживания предпринимателей фонда «Даму» о программе Start Up Bolashak, руководитель компании Б. Касымова подала заявку на участие в этом проекте. Из более чем 2 тыс. заявок проект Бахтыгуль был отобран для участия в дальнейшем обучении. Целеустремленность руководителя ТОО, сама идея производства изделий из переработанного стекла помогли ей пройти в финал и выиграть 5 млн тенге. Чуть позже проект победил еще и в номинации «Прорыв года» в рамках республиканского конкурса «Лучший молодой предприниматель».

Сейчас небольшой коллектив предприятия старается по максимуму автоматизировать процесс производства. Если раньше в цехе все работы выполнялись вручную, то теперь оборудование основательно модернизировано, и сегодня фирма ежедневно выполняет до сотни заказов.

– Перерабатываем 200 килограммов стекла в сутки. Для этого у нас есть две печи для варки сырья. Если удастся приобрести двухтонную печь, то сможем избавить город от стекольного мусора, – говорит Ш. Садуова.

Помимо подарочных вещей товарищество занимается изготовлением витражей, кафельной плитки. Ручной труд своих работников Шолпан оценивает высоко. Один квадратный метр такой плитки стоит 80 тыс. тенге. И есть клиенты, готовые платить такую цену.

– В неделю изготавливаем 50 квадратных метров плитки. Сейчас работаем над созданием стеклочерепицы, в основе которой – бутылки и ряд дополнительных компонентов, увеличивающих прочность изделия. Думаю, что у нас получится с выпуском этой продукции, – делится планами Шолпан.

…Вот так из стекольного мусора рождаются красота и нужные изделия. И все благодаря тому, что творческие люди по-своему смотрят на обычные вещи и видят в них прекрасное.

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