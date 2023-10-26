Кражи в аэропорту Астаны: пассажиров попросили не сдавать ценные вещи в багаж

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

В столичном аэропорту сделали заявление после скандала с кражами из чемоданов пассажиров, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"Действия сотрудников проверяет дисциплинарная комиссия. Кроме того, компетентные органы проводят расследование, после завершения которого и принятия решения судом станет ясно, останутся ли причастные к кражам сотрудники на работе или нет. На сегодня они не на работе", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что багажный отдел Международного аэропорта Астана полностью оснащен камерами наблюдения. Однако в момент погрузки багажа с багажной ленты в грузовой отсек самолета груз попадает в "слепую зону". То есть, в грузовом отсеке самолета не имеется видеонаблюдение.

"В целях предотвращения кражи вещей пассажиров из груза прорабатывается установка видеонаблюдения в "слепых зонах" и усиление безопасности. Просим пассажиров перевозить ценные вещи в ручной клади", – добавили в пресс-службе.

Напомним, группа, совершавшая кражу багажа, задержана в столичном аэропорту.

Как отметили в полиции, в международном аэропорту Астаны в последнее время фиксируется рост случаев несанкционированного вскрытия чемоданов с кражей денег, золотых изделий и прочих ценных вещей пассажиров.

К примеру, в августе пассажирка авиарейса сообщением Астана – Стамбул по прилету обнаружила пропажу из чемодана 19 тысяч долларов США. Аналогичное заявление о краже из багажа 7,8 тысячи долларов США поступило от пассажира авиарейса сообщением Астана – Дубай.

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