Грузчики аэропорта Астаны крали ценные вещи из чемоданов пассажиров

В столичный аэропорт внесено представление об исключении "слепых зон" и ужесточении требований к работникам

Фото: polisia.kz

Группа, совершавшая кражу багажа, задержана в столичном аэропорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Как отметили в полиции, в международном аэропорту Астаны в последнее время фиксируется рост случаев несанкционированного вскрытия чемоданов с кражей денег, золотых изделий и прочих ценных вещей пассажиров.

К примеру, в августе пассажирка авиарейса сообщением Астана – Стамбул по прилету обнаружила пропажу из чемодана 19 тысяч долларов США. Аналогичное заявление о краже из багажа 7,8 тысячи долларов США поступило от пассажира авиарейса сообщением Астана – Дубай.

В этой связи, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий транспортных полицейских совместно с транспортной прокуратурой по подозрению в совершении указанных преступлений задержана группа из шести человек, работавших грузчиками в воздушной гавани. Задержанные дали признательные показания, часть денег изъята и возвращена владельцам.

Проводится следствие, подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Вместе с тем, орган расследования в порядке ст. 200 УПК внес в столичный аэропорт представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений, это исключение "слепых зон", ужесточение требований к работникам и другие меры, добавили в полиции.