Кредо Президента

Ведь что такое нация? Это не просто принадлежность к определенному этносу и не только обладание определенным пас­портом. В современном мире есть миллионы случаев, когда люди одного этнического происхождения оказываются по разные стороны границ и жизненных ценностей. Множество таких примеров можно увидеть и в российско-украинском противостоянии, и в боевых действиях Израиля против ХАМАСа.

Точно так же граждане одного государства не всегда следуют интересам своей страны – отсюда проблемы сепаратизма, религиозного экстремизма и правовой нигилизм.

Ни общество, ни госорганы сами по себе не являются нацией, таковой их делает именно взаимная приверженность общим ценностям, взаимное служение национальным интересам и взаимное признание общих правил и норм.

Эти два института – государство и общество – обязаны взаи­модополнять друг друга, служить как источником взаимного развития, так и компенсировать взаимные недостатки. В моем понимании, это и есть признаки зрелой нации.

Это понимание опирается на теорию общественного договора, согласно которой народ принимает правила взаимодействия с государством в обмен на обеспечение жизненных условий, первым из которых, наряду с правом на безопасность, является право на самостоятельность выбора (суверенитет).

В таком смысле противопоставление общества и государства – по сути есть искусственное воспрепятствование праву нации реализовать свою государственность.

К таким размышлениям меня подтолкнул ряд тезисов, высказанных Главой государства в речи 25 октября. В том выступ­лении помимо социальных и экономических максим явственно прозвучала обеспокоенность будущим Казахстана как нации не только в межэтническом, но прежде всего в гражданственно-правовом контексте.

«Перед лицом новых беспрецедентных вызовов нам необходимо… предъявить миру образ большой и единой казахской нации, устремленной в будущее», – отметил Касым-Жомарт Кемелевич. И добавил крайне важные слова: «Мы должны… непоколебимым единством защищать наш суверенитет».

Далее Глава государства прямо констатирует: «Государственность Казахстана может подверг­нуться фатальной опасности с тяжелейшими последствиями для будущего нашей нации».

Президент также отметил болевые точки, которые, по его мнению, представляют угрозу нации: «Для укрепления основ нашей государственности крайне важно обеспечить верховенство закона… Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом… Государство будет твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма. Агрессия и риторика ненависти, попирание общественных норм, призывы к насилию, действия, оскорбляющие достоинство граждан, – всему этому не должно быть места в нашем обществе.

Мы будем жестко пресекать любые слова и действия, которые входят в противоречие с законом, разобщают граждан и расшатывают стабильность нашей страны. Те, кто преступают эту черту, противопоставляют себя и государству, и обществу. Это должны хорошо понимать все граждане, и особенно публичные личности и так называемые «лидеры мнений».

Тем самым Президент объявил так называемую «нулевую терпимость» к поползновениям, ставящим под угрозу даже не столько общественное согласие, сколько саму государственность респуб­лики и ее дальнейшее будущее.

Это верно как с позиции формирования нации (совокупности общества и государства), так и с позиции суверенитета (самостоя­тельности выбора). Получается, национальный суверенитет – категория не только внешняя (по отношению к другим нациям), но прежде всего – внутренняя, как реализация права общества-государства на собственный выбор, вопреки воздействиям, оказываемым за рамками принятых норм. Убедительная, хотя и достаточно неожиданная постановка вопроса.

Не случайно некоторые наблюдатели расценили эти слова как предупреждение общественным активистам «не увлекаться» критикой власти. И внешние посылы («не должно быть места», «жестко пресекать») вроде бы подтверж­дают такую оценку. Но тогда упус­каются два принципиальных момента: во-первых, речь идет именно о тех, кто «входит в противоречие с законом» и «преступают черту», то есть препятствуют становлению единой нации.

При этом никто не отменял право на дискуссию: критика власти и право на выражение собственной позиции остаются неотъемлемой частью взаимодействия общества и государства. Могу привести в пример регулярные и крайне нелицеприятные для Правительства мои собственные выступления и других депутатов фракции «Ак жол» в Парламенте и на общественных площадках. Вопрос лишь в том, чтобы это выражение позиции происходило в рамках принятых правил, а не сводилось к отрицанию общепринятых норм – о чем и сказал Президент. С учетом недавнего негативного опыта должно быть понятно, что такие правила иногда написаны кровью.

Кроме того, данное предупреж­дение адресовано не только обществу, но не в меньшей степени – и государственным органам (хотя этот момент многие обошли вниманием). Причем здесь Касым-Жомарт Кемелевич говорит от имени народа, который «уже не допустит возврата к прежним методам управления государством».

Президент подчеркнул, что политические реформы (то есть изменение отношений между обществом и государством) носят необратимый характер, более того, он особо обращает внимание на то, что «они, безусловно, будут иметь продолжение».

То есть Касым-Жомарт Токаев видит дальнейшее развитие нации и государственности не в форме слепого подчинения общества чиновникам, а в осознанном выполнении обеими сторонами действующих норм общественного договора, а также – в изменении тех норм, которые нация (читайте: общество и государство) считает несправедливыми.

Таким образом, на первый план в речи Президента вышла тема правового государства как прак­тическая реализация концепции Справедливого Казахстана. Он поднимает вопрос «о необходимости соблюдения всеми без исключения гражданами страны законности и порядка».

Само правовое государство мыслится как живой, развивающийся организм («Мы неуклонно следуем по пути последовательной трансформации общества и внедрения демократических принципов»), а сам Касым-Жомарт Кемелевич далек от попыток «идеализировать» этот процесс: «Обо всех достижениях нашего государства нужно помнить и говорить, поскольку они воплощают в себе реальный суверенитет Республики Казахстан. В то же время следует помнить и допущенные ошибки, а они, конечно, были, извлекать из них полезные уроки, чтобы обеспечить поступательный прогресс Казахстана».

Это именно тот аспект, который показывает прагматизм руководства страны, открытость к переменам, но – в рамках того же правового государства, то есть без радикальных «шараханий» и экспериментов.

Понимание этой концепции позволяет обществу, в том числе Демократической партии «Ак жол» с ее либеральной программой и альтернативными предложениями в Парламенте, быть услышанными и рассчитывать на поэтапную реализацию выдвигае­мых нами подходов.

По общей тональности речь ко Дню Республики была обращена прежде всего к молодому поколению, и уже это ставит ее в ряд программных выступлений, раскрывающих взгляд Главы государства на процессы и трудности, переживаемые нашим государством. В очередной раз нужно отметить честность, если хотите – предельную откровенность Касым-Жомарта Токаева, в изложении своего политического кредо. Оно – не об усилении власти как госаппарата. Оно – о развитии и укреплении нации.

В таком понимании, безусловно, не должно быть никаких игр «со спичками», будь то на религиозной, этнической или социальной почве. Фактически Президент развернуто обосновал свой предвыборный лозунг 2022 года: одна страна, один народ, одно государство. Крайне символично, что этот девиз вспомнился в честь Дня Республики, а связанные с ним стратегемы будут востребованы, пока будет жить сам Казахстан.