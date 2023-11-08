Кредо Президента
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Азат Перуашев, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол»
Трагедия на шахте им. Костенко в Караганде заставила содрогнуться сердца казахстанцев и отодвинула на второй план другие важные темы, к которым страна постепенно возвращается после траурных мероприятий. Одна из таких тем – выступление Президента Касым-Жомарта Токаева накануне Дня Республики, обозначившее несколько ключевых для общества вопросов, состояние которых во многом определяет и эффективность проводимых государством реформ, и перспективы Казахстана как нации.