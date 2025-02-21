«Кровь ледника»: розовый снег выпал в Актау

Фото: lada.kz

Необычное природное явление заметили жители пригорода Актау. Фотографии с розоватым снегом очевидцы выслали в редакцию Lada.kz, сообщает Kazpravda.kz

«Снег имеет розовый оттенок. Впервые такое вижу. Причем камера почему-то плохо передает это, а так, вживую очень заметно. Поначалу решил, что мне кажется. Спросил у коллег, все подтвердили, что да, видят розовый снег. Прочитал в интернете, что причиной могут быть водоросли», – рассказал автор снимков.

Директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин предположил, что подобная окраска снега может быть оптической иллюзией.

При этом открытые источники, например, такие как Amur.life, сообщают, что теоретически подобное явление возможно. Снег называют «арбузный снег» или же «кровь ледника».

«Розовый оттенок – результат наличия водорослей, живущих в снегу, который приобретает свой характерный розовый цвет только на солнце. Любопытно, что арбузный снег, как говорят, обладает фруктовым ароматом, но если вы не хотите отравиться, лучше его не пробовать. Водоросли Chlamydomonas nivalis, имеющие способность выживать при низкой температуре, выделяют пигмент для защиты от УФ-излучения. Этот пигмент включает каротиноиды, которые также содержатся в моркови, помидорах и перце. Именно эти пигменты придают растениям, водорослям и бактериям желтые, оранжевые и, как вы уже догадались, иногда розовые оттенки», — разъяснили ученые.

Такой тип снега часто встречается летом в высокогорных и прибрежных полярных регионах по всему миру, например, в Сьерра-Неваде в Калифорнии. В Актау с подобным явлением, в особенности с учетом крайне редких осадков, раньше никогда не встречались.