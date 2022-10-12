Крупнейшая в Центральной Азии

В Астане начала работу сельскохозяйственная выставка KazAgro⁄KazFarm.

Выставка, собравшая на своей площадке продукцию более чем 300 агропромышленных компаний из 20 стран мира, будет действовать до 14 октября. Ее посетителей ждет масса интереснейших отраслевых мероприятий. В частности, впервые, несмотря на огромные сложности с доставкой из регионов, где находятся отечественные племенные фирмы, состоятся показ и аукцион высокопородистых сельскохозяйственных животных.

По информации вице-министра сельского хозяйства РК Баглана Бекбауова, в рамках выставки свои достижения представит аграрная наука. Известные мировые концерны, занимающиеся производством сельхозтехники, выставят на суд аграриев-прак­тиков новейшие модели.

В программе KazAgro⁄KazFarm значится также слет растениеводов страны, организованный Министерством сельского хозяйства РК. Его участники продемонстрируют новейшие технологии в отрасли растениеводства. Запланированы выступления спикеров по наиболее важным вопросам отрасли. Состоится награждение лучших, добившихся передовых достижений растениеводческих хозяйств из всех регионов республики, аграриев-практиков и ученых.

Как отметил вице-министр Минсельхоза, сельскохозяйственная выставка и слет растениеводов – эффективные диалоговые площадки для агробизнеса, неправительственных организаций и инвесторов. В их рамках состоится обсуждение новых трендов и перспектив ведения бизнеса в агропромышленном комплексе Казахстана.

Один из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на проводимых в рамках выставки конференциях, связан с развитием отечественной агронауки. Крупнейшие из отечественных научных хабов представлены на выставке.

Как рассказал в ходе брифинга председатель НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Дархан Балпанов, в рамках выставки планируется международная конференция «Аграрная наука и бизнес: семеноводство», где докладчиками станут ученые из государственной и частной сферы. Будут рассмотрены такие темы, как «Государственная политика развития семеноводческой отрасли в Казахстане», «Современное состояние и тренды на рынке семян», «Селекция, сортоиспытание и экспертиза качества семян в Казахстане», а также «Космический мониторинг сельского хозяйства рес­публики».

В Казахстане должна существовать универсальная площадка, которая позволит предпринимателям, фермерам, госорганам и профильным организациям, а также всем заинтересованным гражданам собраться в одном месте и в одно время. Чтобы обменяться опытом, обсудить итоги года, изучить ключевые тренды развития аграрного рынка, встретиться с действующими и потенциальными партнерами. Данная функция и возложена на KazAgro⁄KazFarm.

Символично, что аграрная выставка проходит в преддверии Дня хлеба, который отмечается 16 октября. В ходе брифинга была озвучена информация Министерства сельского хозяйства РК о ситуации на осенних полях, где завершается уборочная страда. К началу текущей недели по республике убрано 15,9 млн га зерновых и зернобобовых, или 99,5% площадей этих культур. Полностью завершена страда на всех 12,8 млн га зерновых. Средняя урожайность составила 13,5 центнера с гектара.