Крупнейшие ледники Казахстана назвали в профильном министерстве

Экология
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерство водных ресурсов и ирригации опубликовало ТОП-5 ледников страны, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

1.Ледники Заилийского Алатау

Подавляющее большинство ледников Казахстана находится в Заилийском Алатау. Всего в нем расположены 470 ледников общей площадью 140,732 квадратных километров.

Ледники влияют на состояние рек вблизи города Алматы, поэтому они очень важны для экологии региона. Также ледники Заилийского Алатау являются популярным туристическим направлением для альпинистов и путешественников.

2. Ледник Конституции 

Ледник Конституции расположен на юго-востоке Казахстана, в Жетысуском Алатау (или в восточной части Тянь-Шаня). Высота его пика – более 4 500 метров.

Название леднику было дано в 1993 году в честь принятия Конституции Республики Казахстан. Ледник является источником воды для рек региона и оказывает большое влияние на окружающую среду. Кроме того, объект находится на территории природного заповедника, где обитают редкие виды растений и животных.

 3. Ледник Горного института

Ледник Горного института расположен на северном склоне Заилийского Алатау, восточнее города Алматы. Ледник назван в честь Горного института Алматы, сотрудники которого занимались его изучением. Это самый большой ледник в бассейне реки Турген. Его площадь составляет около 3,786 квадратных километров.

Ледник Горного института – это важная природная зона для климатических и географических исследований. Его размер и состояние влияют на экосистему региона и формирование местных рек.

4. Ледник Шокальского

Ледник Шокальского – самый длинный ледник в бассейне реки Талгар. Его протяженность составляет 3,52 километра. Ледник назван в честь известного географа и альпиниста Петра Шокальского, который занимался изучением гор и ледников Центральной Азии.

Ледник Шокальского является источником воды для рек, протекающих через Заилийский Алатау. Также объект очень важен для климатических исследований, так как климатические показатели региона определяются таянием и изменением ледника.

5. Большой Берельский ледник

Большой Берельский ледник расположен в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Это один из крупнейших ледников в регионе, его площадь – 4,7 квадратных километров. Ледник имеет большое экологическое и гидрологическое значение, так как является источником воды для нескольких рек и других водных объектов.

Благодаря своим размерам и географическому расположению Большой Берельский ледник стал объектом научных исследований. Кроме того, он находится недалеко от Берельского кургана, где были обнаружены захоронения скифских правителей, и других археологических памятников. Поэтому ледник очень интересен не только альпинистам, но и туристам и археологам.

#министерство водных ресурсов и ирригации #ледники

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