Крупнейший автобусный парк города решил вопрос поставки горючего по фиксированной цене, установленной Министерством энергетики

О том, что ТОО «Shymkent Bus», на долю которого приходится до 40% всего объема пассажирских перевозок в Шымкенте, вынуждено покупать дизельное топливо по завышенной цене, речь шла в публикации «О солярке накануне посевной» («КП» от 13 февраля 2023 года). О бедственном положении автопарка, работающего на социальных маршрутах, стало известно в ходе заседания «круг­лого стола», организованного Шымкентским департаментом экономических расследований на базе городской палаты предпринимателей.

Городские чиновники и представители коммерческих структур, причастных к снабжению города горючим, бодро рапортовали о мерах, принятых во избежание дефицита ГСМ. Это и заставило директора компании «Shymkent Bus» Азата Кайыпбекова взять слово, чтобы без оби­няков заявить, что все, о чем говорится в зале, абсолютно не соответствует положению дел в возглавляемом им пассажирском автопредприятии.

– К каким только заправочным станциям мы ни обращались, никто с нами не хочет заключать договор по обеспечению соляркой. В итоге ежедневно вынуждены выезжать в сторону НПЗ, находить там давальцев и покупать у них с колес дизельное топливо по цене 230 тенге за литр. И плюс дополнительно доплачивать за доставку до автопарка по 35 тенге за литр. Я обращался к пяти АЗС, и везде один и тот же ответ: дизеля нет! Никто не хочет подписывать договор, потому что отсутствует требую­щееся нам количество горючего. У нас 230 автобусов ежедневно на линию выходят. Каждому нужно по 100 литров, чтобы заправиться, а это 23 тонны солярки в день! В месяц – 700 тысяч тонн. Как быть? Мы не можем гонять каждый автобус на заправку, – заявил тогда руководитель автопарка.

Азата Кайыпбекова на том заседании услышали. Нескольких недель оказалось достаточно, чтобы решить его проблему. Отныне автопарк получает топ­ливо не по 265 тенге за литр, а как и положено – по 235 тенге.