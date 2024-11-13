Крупнейший тепличный комплекс строится в Шымкенте

Сельское хозяйство , Инвестиции , Строительство
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Также в городе планируется открыть завод по производству конструкций для теплиц, что позволит сократить сроки строительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин провел переговоры с вице-президентом турецкой компании «Alarko Holding» Шахином Аббасо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе встречи участники обсудили ход реализации масштабного инвестиционного проекта по выращиванию томатов стоимостью $650 млн.

Тепличный комплекс, а также цех по переработке выращиваемой продукции планируется построить в Шымкенте до конца 2025 года в два этапа. На первом этапе – на 45 га, на втором – в 130 га. При выходе на полную мощность комплекс начнет производить 51 тыс. тонн продукции в год. Рынки сбыта – внутренний и на экспорт в Российскую Федерацию, Катар, ОАЭ. На предприятии будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.

Компания также планирует открыть в Шымкенте завод по производству конструкций для теплиц, что позволит сократить сроки строительства. В рамках проекта планируется создать специализированную академию для подготовки агроспециалистов по международным стандартам.

Стороны обсудили проект и условия соглашения об инвестициях, в котором предусмотрены меры государственной поддержки для реализации инвестпроекта.

Серик Жумангарин подчеркнул, что инвестору будет оказана всесторонняя поддержка, а также предложил рассмотреть возможность наладить производство в других приоритетных отраслях сельского хозяйства, включая глубокую переработку зерновых, сахарной свеклы, шкур.

#строительство #теплица #Alarko Holding

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