Крупную партию кокаина изъяли в Астане - видео

Полицейские обнаружили наркотики у сотрудника интернет-магазина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали водителя автомашины, у которого при личном обыске из кармана куртки изъяты 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

«При обыске автомашины правоохранители обнаружили еще 76 таких свертков. 33-летний мужчина признался, что «работал» в интернет-магазине, занимаясь складированием, фасовкой и распространением наркотиков», — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по месту жительства подозреваемого обнаружен тайник с наркотическими веществами. Полицейские обнаружили весы, пакеты ziplock, изоленты и наркотики.



