Крупные компании помогут с жильем пострадавшим от паводков в ЗКО

Паводки
102
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Бозумбаев поручил завершить техобследование и оценку домов и дач до конца мая

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев, основатель и руководитель холдинга «Astana Group» Нурлан Смагулов, председатель совета директоров «Банк ЦентрКредит» Бахытбек Байсеитов, председатель совета директоров «Jusan Bank» Галимжан Есенов, член совета директоров «КазАзот» Рустем Аязбаев, учредитель «Qazaq Stroy» Нурлан Артыкбаев и председатель совета директоров «Alageum Electric» Еркебулан Ильясов посетили Западно-Казахстанскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Они осмотрели подтопленные дачные массивы Уральска, посетили село Подстепное Теректинского района, где уже ведется строительство домов для пострадавших от паводков, и встретились с местными жителями, которые находятся в эвакопункте.

По предварительным данным, ремонту не подлежат 466 ИЖС и более 2,5 тыс. дачных домов, являющихся единственным жильем.

Канат Бозумбаев поручил завершить техобследование и оценку домов и дач до конца месяца.

В целом в Сырымском, Каратобинском, Теректинском, Бурлинском и Байтерекском районах началось строительство 357 новых домов. Акиматом определены подрядные организации. Дома планируют завершить до конца августа. В частности, строительство 114 домов в Сырымском районе на 3,2 млрд тенге профинансирует Фонд «Қазақстан халқына». 75 домов построят местные компании-недропользователи: «Жаикмунай», «Конденсат» и «Аксайгазсервис». Еще 71 жилье возведет компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» через фонд «Акжайык».

Особое внимание уделили проблеме дачников, оставшихся без единственного жилья.

«Городскому акимату дано поручение оперативно оценить и в течение лета построить либо приобрести дачникам жилье. Отметим, что дома на прежнем месте возводиться не будут. На строительство ИЖС в низине будет установлен запрет», — рассказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

 Канат Бозумбаев поручил ускорить проводимые работы.

«Учитывая оказываемую региону помощь, необходимо незамедлительно и без волокиты охватить каждую пострадавшую семью, осуществить все положенные выплаты и приступить к началу строительства жилых домов», — поручил Канат Бозумбаев в ходе совещания в областном акимате.

Также на совещании был рассмотрен вопрос финансовой поддержки от государства.

#ЗКО #паводки #пострадавшие #компании #жилье #строительство #помощь

Популярное

Все
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ
Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Пропавших в России лошадей нашли спустя месяцы в Актюбинской области
Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Президентские выборы пройдут в Иране в течение 50 дней
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана
Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет
Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента
Алматинцы ощутили землетрясение
В Казахстане из-за паводков отменили международный ІТ-форум
Бывший замакима Шымкента осужден за покушение на дачу взятки
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
Международный день музеев отмечается в Казахстане
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Бектенов поручил ускорить работу по оценке и возмещению уще…
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]