Крупные компании помогут с жильем пострадавшим от паводков в ЗКО

Бозумбаев поручил завершить техобследование и оценку домов и дач до конца мая

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев, основатель и руководитель холдинга «Astana Group» Нурлан Смагулов, председатель совета директоров «Банк ЦентрКредит» Бахытбек Байсеитов, председатель совета директоров «Jusan Bank» Галимжан Есенов, член совета директоров «КазАзот» Рустем Аязбаев, учредитель «Qazaq Stroy» Нурлан Артыкбаев и председатель совета директоров «Alageum Electric» Еркебулан Ильясов посетили Западно-Казахстанскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Они осмотрели подтопленные дачные массивы Уральска, посетили село Подстепное Теректинского района, где уже ведется строительство домов для пострадавших от паводков, и встретились с местными жителями, которые находятся в эвакопункте.

По предварительным данным, ремонту не подлежат 466 ИЖС и более 2,5 тыс. дачных домов, являющихся единственным жильем.

Канат Бозумбаев поручил завершить техобследование и оценку домов и дач до конца месяца.

В целом в Сырымском, Каратобинском, Теректинском, Бурлинском и Байтерекском районах началось строительство 357 новых домов. Акиматом определены подрядные организации. Дома планируют завершить до конца августа. В частности, строительство 114 домов в Сырымском районе на 3,2 млрд тенге профинансирует Фонд «Қазақстан халқына». 75 домов построят местные компании-недропользователи: «Жаикмунай», «Конденсат» и «Аксайгазсервис». Еще 71 жилье возведет компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» через фонд «Акжайык».

Особое внимание уделили проблеме дачников, оставшихся без единственного жилья.

«Городскому акимату дано поручение оперативно оценить и в течение лета построить либо приобрести дачникам жилье. Отметим, что дома на прежнем месте возводиться не будут. На строительство ИЖС в низине будет установлен запрет», — рассказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Канат Бозумбаев поручил ускорить проводимые работы.

«Учитывая оказываемую региону помощь, необходимо незамедлительно и без волокиты охватить каждую пострадавшую семью, осуществить все положенные выплаты и приступить к началу строительства жилых домов», — поручил Канат Бозумбаев в ходе совещания в областном акимате.

Также на совещании был рассмотрен вопрос финансовой поддержки от государства.