Кто и как будет возмещать ущерб экибастузцам, пострадавшим во время ЧС

Общество

В Экибастузе приступили к оценке ущерба в пострадавших во время ЧС квартирах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Фото: ekibas.com

Специальная комиссия создана для оценки ущерба пострадавших во время ЧС экибастузцев. 

Бригады осматривают жильё, затем дефектные ведомости передают представителям Центрально-Азиатской энергетической корпорации. Об этом сообщили на брифинге региональной службы коммуникаций.

По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина 70 человек задействованы в оценке дефектов. 

Спикер подтвердил, что если в квартирах из-за аварии вышла из строя техника, ущерб также возместят.

Также стало известно, что некоторые экибастузцы уже сами отремонтировали квартиры.

В этом случае им нужно написать заявление на возмещение ущерба, приложить фото и видеоматериалы, чеки и накладные. Документы проверит комиссия и передаст ЦАЭК.

Также жителям обещают возместить траты за электричество в период чрезвычайной ситуации, объяснил аким города Аян Бейсекин.

Он сообщил, что о компенсации договорились с акционерами ТОО "Экибастузтеплоэнерго" и собственниками ТОО "Горэлектросеть".

"На счета "Горэлектросети" переведут средства, которые распределят по счетам абонентов. Таким образом произойдёт возмещение, – рассказал градоначальник.

Ранее в городском акимате сообщали, что компенсацию получат 48 957 абонентов.

Для этого не нужно куда-то ходить и писать заявление. Жильцам 70 ранее размороженных домов два месяца нет надобности платить за тепло. Остальным потребителям сделают перерасчёт.

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