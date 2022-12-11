Кто и как будет возмещать ущерб экибастузцам, пострадавшим во время ЧС

В Экибастузе приступили к оценке ущерба в пострадавших во время ЧС квартирах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Специальная комиссия создана для оценки ущерба пострадавших во время ЧС экибастузцев.
Бригады осматривают жильё, затем дефектные ведомости передают представителям Центрально-Азиатской энергетической корпорации. Об этом сообщили на брифинге региональной службы коммуникаций.
По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина 70 человек задействованы в оценке дефектов.
Спикер подтвердил, что если в квартирах из-за аварии вышла из строя техника, ущерб также возместят.
Также стало известно, что некоторые экибастузцы уже сами отремонтировали квартиры.
В этом случае им нужно написать заявление на возмещение ущерба, приложить фото и видеоматериалы, чеки и накладные. Документы проверит комиссия и передаст ЦАЭК.
Также жителям обещают возместить траты за электричество в период чрезвычайной ситуации, объяснил аким города Аян Бейсекин.
Он сообщил, что о компенсации договорились с акционерами ТОО "Экибастузтеплоэнерго" и собственниками ТОО "Горэлектросеть".
"На счета "Горэлектросети" переведут средства, которые распределят по счетам абонентов. Таким образом произойдёт возмещение, – рассказал градоначальник.
Ранее в городском акимате сообщали, что компенсацию получат 48 957 абонентов.
Для этого не нужно куда-то ходить и писать заявление. Жильцам 70 ранее размороженных домов два месяца нет надобности платить за тепло. Остальным потребителям сделают перерасчёт.