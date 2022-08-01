Общество
Кто и за что может претендовать на социальные выплаты?
Елена Левкович

Заслужил – получи

Обязательное социальное страхование было внедрено в Казахстане в 2005 году как дополнительный уровень социальной защиты работающих граждан при наступлении социальных рисков. Особый момент – социальные отчисления не удерживаются из заработной платы работника как обязательные пенсионные взносы, а уплачиваются за счет средств работодателей.

По последним данным, в отечественной системе обязательного социального страхования участвуют порядка 6,6 млн работающих граждан и более 1,1 млн человек в течение года получают социальные выплаты.

Оператором в этой сфере выступает АО «Государственный фонд социального страхования», обеспечивающий аккумулирование социальных отчислений, назначение и осуществление социальных выплат, проведение информационно-разъяснительной работы по системе обязательного социального страхования. Фонд имеет 20 филиалов по всей стране, в недавно образованных областях – Абай, Жетысу и Улытау – представительства начали свою работу с 1 июля текущего года.

По словам генерального директора фонда Нурсулу Кемел, в Казахстане построена многоуровневая модель системы социального обеспечения, преду­сматривающая распределение ответственности между государством, работодателем и работником сразу на трех уровнях: базовом, обязательном и добровольном.

Если остановиться на конкретных выплатах, то, к примеру, социальная выплата на случай потери работы назначается вне зависимости от причин увольнения. Право на выплату возникает со дня регистрации в качестве безработного через Центр занятости населения или портал «Электронная биржа труда» (enbek.kz). Выплата назначается от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования. В 2021 году порядка 105,7 тыс. человек получили указанную выплату.

В целях защиты интересов работающих женщин с 2008 года введено социальное страхование материнства и детства. Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. В 2021 году порядка 205 тыс. граждан были назначены выплаты по беременности и родам.

Немаловажный вопрос для женщин: как происходит начисление выплат в декретном отпуске? Ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1 года назначается с даты рождения ребенка, размер ее составляет 40% от среднемесяного дохода за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно. По данным фонда, в 2021  году около 385 тыс. человек воспользовались этой выплатой. Из них 3,5 тыс. – мужчины, ушедшие в декрет вместо мам новорож­денных.

Развитие цифровых технологий в госорганах и успешная автоматизация процессов назначения социальных выплат позволили оптимизировать оказание госуслуг. На сегодня доля электронных госуслуг, оказанных фондом, составляет 47%.

Так, например, за выплатой по потере работы можно обратиться через портал egov.kz, Центр занятости населения или электронную биржу труда enbek.kz; за выплатой по беременнос­ти и родам, по уходу за ребенком до 1 года – через портал
egov.kz. Активно развивается и получение услуг в проактивной форме – через подтверждение SMS.

Таким образом, за причитающимися выплатами можно обратиться не выходя из дома и без подтверждения документов на бумажном носителе. Правда, возможно это лишь при наличии сведений о гражданине в информационных системах. При этом традиционный способ никто не отменял – население может обращаться за выплатами через ЦОН.

Важным фактором в обязательном социальном страховании является официальное трудоустройство либо регистрация деятельности, поскольку размеры выплат напрямую зависят от доходов, с которых поступили социальные отчисления в фонд.

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