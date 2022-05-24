Кто и зачем разослал "Президентское оповещение", объяснили казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана апробирует новую систему информирования населения о возможных чрезвычайных ситуациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям в Нур-Султане и Акмолинской области совместно с АО «Казахтелеком» на базе оператора сотовой связи «Мобайл Телеком-Сервис» (связь Теле2) реализует пилотный проект по развертыванию системы Cell Broadcast, которая позволяет оперативно рассылать текстовые сообщения (в течение 12-20 секунд) на мобильные телефоны граждан.

«Это альтернативное решение оповещения населения с помощью SMS-сообщений. Целью проекта является своевременное информирование населения о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ухудшение погодных условий, закрытие дорог и так далее)», – разъяснили в министерстве.

Данная система положительно себя зарекомендовала в США, Японии, Израиле, Голландии, Чили и Литве.

«23 мая 2022 года в Нур-Султане был пробный запуск системы, при котором пришло уведомление «Президентское оповещение» и «Национальное оповещение», так как система зарубежной разработки, и название данных уведомлений являются тестовыми. В дальнейшем названия уведомлений будет заменены на 112», – отметили в МЧС.