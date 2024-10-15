Кто остановит атаку застройщиков на фруктовые сады Алматы?

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Помимо сугубо практичес­ких целей по достижению экологического баланса, созданию притягательных для туризма природных оазисов, в городе делаются попытки по сохранению природных ланд­шафтов для будущих поколений, в том числе путем высаживания на городских окраинах саженцев плодовых деревьев.

Частично задача решается путем создания национальных парков, куда входят пространства окрестных предгорий. Хозяйственная и иная деятельность в таких местах регламентирована законодательством. Хуже обстоят дела с расположенными в предгорьях фруктовыми садами, которые ранее узкой полоской опоясывали Алматы с юго-восточной стороны. В дни летнего зноя сквозь них струились потоки освежающего горного воздуха, спасительного для мегаполиса.

К сожалению, эта идиллия осталась в прошлом, поскольку сады в большинстве своем уничтожены. Бывшие земли крупных садоводческих хозяйств попали в резко раздвинувшуюся городскую черту, и вскоре здесь стали возникать массивы особняков. Более того, в отдельных местах своеобразной много­этажной стеной встали на пути воздушных потоков бетонные стены многоквартирных жилых комплексов.

Первыми тревогу по поводу строительной вакханалии забили дачники, на чьих глазах стали выкорчевываться плодоносящие деревья, десятилетиями радовавшие цветением весной и плодами – осенью. На глазах садоводов и неравнодушных алматинцев сады были быстро поделены на участки для строи­тельства.

Территорию заполонила строи­тельная техника, и теперь от былого наследия остались жалкие крохи. Более того, как заявили общественники, в Генеральном плане Алматы, расписанном до 2040 года, никаких садов в мегаполисе вообще не значится. Но активисты, не желаю­щие мириться с подобным подходом к развитию и обустройству города, объединились и несколько лет на общественных началах ведут борьбу за возврат земель в распоряжение тех, кто будет выращивать яблоки, а не строить дома. И надо отметить, их настойчивость дает результаты.

Как рассказал юрист Ернар Сайлыбаев, после двух лет судебных разбирательств Верховный суд признал недействительным ряд сделок по выведению части садов из государственной собственности и изменению целевого назначения земель. Судебная власть услышала голос народа и сочла требования законными: местные жители смогли вернуть 54,5 гектара садовых земель в госсобственность. Однако проблема оказалась куда более серьезной. Что теперь будет с этими гектарами? Садоводством на месте бывшего сада никто не спешит заниматься...

– В соответствии с Генеральным планом Алматы в городе насчитывается 6 500 гектаров садов, которые планируется полностью свести к нулю к 2040-му и отдать их под жилую застройку и рекреационные зоны, – говорит Ернар Сайлыбаев. – В утвержденных проектах детальной планировки ни одного квадратного метра не отведено конкретно под сады. Речь идет только о лесополосах.

Однако сад – не просто лесопосадка, он имеет сельскохозяйственное назначение. И ничто не мешает алматинцам вновь заняться выращиванием яблок в наших предгорьях. К примеру, на землях, где располагалась территория бывшего совхоза «Горный гигант».

– Садами заниматься надо, и более того, они еще есть, – считает юрист. – В этом году природа нас просто одарила, получен очень хороший урожай яблок. Люди приходят в заброшенные сады, собирают плоды, которые уже стали органическими в силу того, что десятилетиями землю никто не обрабатывал.

В земельном праве Казахстана закреплены важные принципы, такие как приоритет сельскохозяйственных земель и их целевое использование. На этих землях запрещено строить капитальные строения, не связанные с аграрным сектором. Нельзя возводить бани, особняки, другие постройки.

В связи с этим Ернар призывает пересмотреть детальные планировки, чтобы сохранить использование таких земель по их прямому назначению.

Популярный блогер Василиса Куанышева вместе со свои­ми сподвижниками активно выступает за сохранение оставшихся садов, и одним из ее достижений стало внесение соответствующих участков в зону Р-2, предполагающую ограниченное использование территорий для рекреационных целей.

Помимо этого, необходимо создать благоприятные условия для фермеров и заручиться поддержкой со стороны государства и Министерства сельского хозяйства. Бывшие совхозные угодья идеальны для выращивания яблок, в том числе и апорта, который на этой высоте приоб­ретает свой характерный вкус и аромат.

Если отдать эти земли под застройку, то утратится уникальный земельный фонд. Следует понимать, что подобным образом данные территории сохраняются не только для ныне живущих, но и для будущих поколений. Это необходимо для экологии и здоровья горожан. Сады создают зеленый пояс, защищающий Алматы от смога. К сожалению, из-за активной застройки этот барьер разрушается.

Более того, поднявшиеся в горы жилые массивы и продолжающаяся застройка ведут к сокращению популяций животных, которые привыкли спускаться на зимовку в сады в поисках оставшихся яблок и других фруктов.

Земли бывших фруктовых хозяйств, где специализировались на яблоках, в настоящее время находятся в руках частников, которые активно их распродают под жилую застройку. Строительство в сейсмически активных и горных зонах хотя и разрешено, но сопровождается множеством ограничений, которые сегодня все чаще нарушаются.

С нарушителями в Алматы ведется борьба, снесены десятки незаконных строений, часть находится в ожидании сноса. Но это не останавливает застройку предгорий.

Вблизи обсерватории Астрофизического института на месте бывшего сада можно увидеть 46 котлованов, вырытых еще в 2008 году для строительства домов. Сюда проложена гравийная дорога. К счастью, стройку в ходе протестов населения удалось заморозить, но часть плодовых деревьев строители успели выкорчевать. Оставшиеся­ яблоневые и грушевые аллеи пришли в запустение, постепенно вырож­даются, превращаясь в дикие заросли.

О проблеме, обострившейся в последние три десятилетия, знают не только городские власти. Посещая в ходе рабочих поездок Алматы, Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о необходимости прекращения неконт­ролируемой урбанизации, приводящей в том числе к непоправимым экологическим последствиям.

В поручениях Президента обозначена актуальная задача по последовательному наращиванию зеленого массива. При этом Глава государства высказывал возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Олейченко знает про алматинские сады все, ведь когда-то он работал агрономом в местных плодоводческих совхозах. По его мнению, экономический потенциал садоводства на этих территориях исчерпан. Теперь в первую очередь это экологический объект, поддерживающий природный баланс города.

По его словам, на месте бывших садов следует создать агроэкологический парк с государственной поддержкой. Такой парк мог бы объединить усилия энтузиастов и фермеров для ухода за деревьями. При этом специальная организация мог­ла бы заняться координацией и управлением процессами восстановления и сохранения территории.