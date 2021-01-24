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Кто получил звание "Лучший преподаватель вуза" по итогам 2020 года в Казахстане
Стали известны имена победителей конкурса "Лучший преподаватель вуза-2020", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.  

Сообщается, что обладателями звания "Лучший преподаватель вуза" стали 150 человек из 48 вузов страны. Победителям конкурса предоставляется возможность пройти стажировку в ведущих университетах мира с целью проведения научно-исследовательских работ и повышения квалификации.

В конкурсе участвовали 623 претендента из 73 высших учебных заведений республики. Деятельность преподавателей оценивалась по актуализированным качественным и количественным показателям оценки работы претендентов, состоящим из двух блоков: I блок – качество преподавания, II блок – научно-исследовательская деятельность.

"Впервые в этом году для исключения субъективности подача заявок на участие в конкурсе, процедура проверки документов, а также апелляция проводились посредством информационной системы МОН РК в онлайн-режиме. Полученные баллы были опубликованы в информационной системе, что дало возможность претендентам конкурса ознакомиться с результатами в онлайн-режиме. Следует отметить, что в случае несогласия претенденты могли оспорить оценки экспертов. Всего на апелляцию подали 280 человек, показатели 73 претендентов были пересмотрены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на финальном этапе в целях проверки работ претендентов была создана республиканская экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Проектного офиса по противодействию коррупции МОН РК Adal Bilim, ученые и преподаватели, в том числе обладатели звания "Лучший преподаватель вуза" предыдущих лет.

"В целях исключения конфликта интересов представленные материалы кандидатов были распределены между членами экспертной группы методом случайной выборки", – заключили в МОН РК.

Со списком победителей конкурса можно ознакомиться по ссылке

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