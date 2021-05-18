Кто последним уходит с тренировки, тот первым приходит к финишу!

Это был долгий и тернистый путь в большой спорт. Сегодня, оглядываясь назад, капитан паралимпийской сборной по плаванию с улыбкой, а иногда с грустью вспоминает о тех временах. А начиналось все с газеты...

– Однажды увидев объявление о предстоящих соревнованиях по гонкам на колясках, я решила рискнуть и принять участие в них, – рассказывает Зульфия. – Это были первые пробные сос­тязания на городском уровне. И хотя тогда было всего три участника, мне очень понравилось все: и атмосфера, и дух соревновательности, и общение с другими участниками.

С этого момента она твердо решила, что все свободное время будет посвящать тренировкам. Стала больше ездить на коляске по городу. Боролась с бездорожьем. Инфраструктура города не была дружественной к людям с особыми потребнос­тями. Жила она на третьем этаже многоквартирного дома. Постоянные спуски и подъемы стали большим испытанием. Но ее это не остановило.

Спустя какое-то время Зульфия Габидуллина пробилась на первое республиканское соревнование. Оно проходило в 1991 году в Алматы. И что бы вы думали? Ей посчастливилось занять сразу пять первых мест в разных дисциплинах. Это было большой неожиданностью для нее.

– Именно в тот момент я поняла, что спорт – это целый мир, который мне предстоит покорить, это то, чем я должна заниматься, – призналась собеседница.

Следующие республиканские соревнования проходили в 1994 году. К ним нужно было основательно подготовиться.

– Времена были тяжелые, – вспоминает Зульфия. – На тот момент многие учреждения закрылись, доступа к нормальным тренировкам для людей с инвалидностью не было. Но считаю, что если человек чего-то хочет, то он не смотрит на трудности и неудобства, а идет вперед к своей цели. Так и я поставила перед собой определенную планку. И стала постепенно двигаться к ней.

Подготовка занимала практически все свободное время. Но тогда еще начинающая спорт­сменка понимала, что это важно и нужно. В первую очередь для нее самой. Так постепенно обыч­ные ежедневные упражнения для реабилитации после аварии, которая навсегда приковала ее к инвалидной коляске, переросли в полноценный тренировочный процесс, к которому она привыкла и без которого уже не представляла свою жизнь. Позже Зульфия поняла, что ей не хватает собственных знаний о подготовке к крупным соревнованиям, и записалась в библиотеку.

– Но и здесь доступа для таких, как я, не было. Не был предусмот­рен пандус, книги мне выносили, – рассказывает спортсменка. – Я много читала, анализировала, стала заниматься по советам авторов. Ежедневно утром и вечером ездила на прогулочной коляске до села Айша-биби и обратно. Параллельно делала упражнения дома.

Благодаря этому результат соревнований 1994 года был предрешен – в гонке на колясках ей не было равных. Сразу в нескольких дисциплинах финишную черту она пересекла первой. Победы, несомненно, мотивировали, побуждали работать над собой еще усерднее. В тот год она впервые попробовала себя и в плавании. В целом по двум видам спорта она завоевала восемь золотых медалей.

Следующие состязания для Зульфии Габидуллиной должны были состояться через 4 года. Тренировочный процесс пошел по новому кругу. Но вместе с развитием страны происходили изменения и в спорте, в том числе и среди людей с ограниченными возможностями.

– В 1998 году в состязаниях по гонкам на колясках появились новые требования, связанные с наличием специальной трехколесной коляски для легкой атлетики. У меня такой в наличии не оказалось, – огорченно сказала Зульфия.

Деваться некуда, и она была вынуждена бросить этот вид спорта. Выбрала для себя плавание, в котором уже однажды отличилась. Вообще же пробовала себя в стрельбе, теннисе, метании диска, шашках и шахма­тах, тогызкумалаке и тяжелой атлетике, танцах. По ее признанию, она любит спорт, поэтому всегда готова попробовать себя в каком-нибудь новом виде.

Спустя какое-то время местные власти все же приобрели те самые трехколесные коляски. Но по своим габаритам они не подошли спортсменке. Это обстоятельство поставило окончательную точку в ее легкоатлетической карьере.

Но зато параллельно с занятиями по плаванию, на которых она в конце концов остановилась, Зульфия вместе с дочерью Руфией стала выступать на танцевальном паркете. Причем не безрезультатно. Паре даже удалось завоевать Гран-при на рес­публиканских соревнованиях. Были неоднократные победы и в тогызкумалаке.

– И все это время доступ для нас везде был очень ограничен, – вспоминает титулованная пловчиха. – Учреждения спорта, культуры, образования, медицины не были адаптированы для людей с инвалидностью либо вовсе не работали. Большую часть времени я проводила дома, а тренироваться без соответствующих условий нереально.

Но страна развивалась. Остались позади суровые 90-е годы. Власти стали больше внимания уделять параолимпийскому спорту. В 2000-х годах жамбылцам с особыми потребностями разрешили посещать городской бассейн «Дельфин», рассчитанный для подготовки спортсменов.

– Нам открыли доступ два раза в неделю в обеденное время, чтобы мы не мешали заниматься детям, поскольку было тесно, – продолжает Зульфия. – Группа состояла из 30 человек. Я была единственной, кто не пропускал занятия.

Не остановило даже то, что при входе в бассейн была лишь лестница. И всякий раз Зульфия с большим трудом поднималась по ступеням. Глядя на ее упорство, проявленное в течение всего лета, руководство спортшколы, на балансе которой и состоит бассейн, решило построить пандус. Он стал ответом на призыв Елбасы Нурсултана Назарбаева к тому, что «…Казахстан должен стать безбарьерной зоной». Пос­ле обращения Первого Президента ситуация изменилась к лучшему.

В 2007 году перспективную жамбылскую спортсменку заметил талантливый тренер Саттар Бейсембаев, впоследствии получивший звание заслуженного тренера Казахстана. Несмотря на свою занятость на основной работе, он стал уделять время тренировкам с Зульфией. Занятия проходили по индивидуальной программе, и первые весомые результаты тандем получил спус­тя несколько лет.

На летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне у пловчихи из Тараза был 12-й показатель, а еще через 2 года в Паразиатских играх в Инчхоне она завоевала «золото». Это была первая награда такого высокого уровня. И не последняя. В 2015 году на чемпионате мира в Глазго в копилку спортсменки добавились две бронзовые медали, а уже в сентябре 2016 года Зульфия Габидуллина подарила Казахстану первую паралимпийскую медаль. Кроме того, она вошла в тройку лучших пловчих в мировом рейтинге. После этого одержала победу в открытом чемпионате Германии и чемпионате мира в Мексике, установила несколько мировых рекордов.

– После победы на Паралимпиа­де меня вдруг спросили, чего бы я хотела больше всего. И я ответила, что давно мечтала о собст­венном доме, ведь постоянно спускаться и подниматься на третий этаж инвалиду-колясочнику было трудно, – вспоминает Зульфия Габидуллина.

В 2017 году за выдающиеся заслуги перед Отечеством руководство области вручило ей ключи от дома, построенного специально для нее.

Спустя несколько лет пловчиха решила сделать ответный дар родному городу, построив на собственные средства детскую площадку. А все началось с просьбы местных жителей по возможности помочь восстановить игровую зону, которая в то время уже давно находилась в плачевном состоянии. Однако, как призналась чемпионка, восстановлению она не подлежала. И тогда решила построить ее с нуля, но с уклоном в спорт. Здесь появились турники, брусья и другие металлические конструкции, а также асфальтированная территория для катания на роликах и поле для игры в мини-футбол и баскетбол. Проект реализован в рамках направления «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» и, безусловно, стал большим вкладом в развитие родного края.

Бывшие соседи с трепетом и особой теплотой отзываются о спортсменке и гордятся тем, что когда-то жили рядом с чемпионкой, известной на весь мир. Для их детей она служит ярким примером сильного и волевого человека, который, несмотря на свой физический недуг, смог добиться в жизни многого благодаря своим стараниям и трудолюбию.

– Мое развитие как спортсменки шло параллельно с преобразованиями в стране, – говорит Зульфия Габидуллина. – И конечно, позитивные изменения в рес­публике не могли не отразиться на тренировочном процессе и качестве моей жизни. Благодаря победе на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро нам повысили стипендию и начали платить зарплату. Вся жизнь моя тогда поменялась.

По мнению спортсменки, сегодня есть все условия, необходимые для занятий спортом, в том числе для паралимпийцев. Все спортивные учреждения доступны для людей с инвалидностью. Они оборудованы пандусами, специальными поручнями, лифтами, санузлами, тренажерами, спортивным инвентарем… Причем заниматься можно бесплатно. Кроме того, вот уже несколько лет в регионе действует инватакси, которое помогает добраться до места назначения. Работает Национальный паралимпийский комитет Казахстана, с 2013 года в области открыт спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями.

– Мне кажется, главное – иметь желание. Важно перебороть себя, подняться над ситуацией, – считает Зульфия Габидуллина.

По словам спортсменки, в обществе все еще немало тех, кто сдается при первых же труднос­тях. А для некоторых верной подругой жизни становится лень.

– Бывает, люди ищут разные причины, чтобы оправдать свои неудачи, сидят сложа руки, ждут помощи от государства. Но важно оглянуться, понять, что труднос­ти преодолимы. Яркий пример тому – моя спортивная карьера, которая началась в довольно позднем возрасте, – с улыбкой говорит рекордсменка.

Государство должно помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Власти стараются повысить качество жизни людей с особыми потребностями. Для этой категории граждан предусмотрены специальные пособия, повсеместно взят курс на включение в учебный процесс в школах, колледжах и вузах инклюзивного образования, уделяется внимание вопросам трудоустройства, открытия собст­венного дела, оздоровления и реабилитации.

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Нацио­нального совета общественного доверия в начале текущего года отметил, что «актуальным является вопрос обеспечения физического доступа для лиц с инвалидностью на объекты жилой, социальной и транспортной инфраструктуры».

– Самое трудное – это начать. Если хотя бы в течение месяца заставлять себя заниматься спортом, это постепенно перерастет в привычку. Сегодня я спортом живу. Все время уходит на тренировки, и мне это нравится, – говорит Зульфия Габидуллина.

В настоящее время прославленная спортсменка готовится к третьей по счету в ее спортивной карьере Паралимпиаде, которая состоится в Токио. Там она планирует побить свой же рекорд. И, как всегда, Зульфия следует своему девизу «Кто последним уходит с тренировки, тот первым приходит к финишу!».